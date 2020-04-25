Энергетика

Газета.RuГазета.RuГлава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России

Президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть, передают "Известия". Он пояснил, что в России цены на бензин не привязаны к международным ценам на нефть.
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Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

РБК07:23

Алекперов: цены на бензин в России снижать не будут

Коммерсантъ05:49

Глава «Лукойла» спрогнозировал сроки восстановления рынка нефти

РИА Новости05:55

Алекперов заявил, что «Лукойл» может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11

ТАСС05:15

Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Интерфакс05:14

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Известия05:23

Есть кое-что важнее цены на нефть, напомнил Алекперов

Вести.Ru05:53
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