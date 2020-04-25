Энергетика
Деловое.ТВГлава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России
Глава ЛУКОЙЛа исключил возможность понижения цен на бензин в России. Вагит Алекперов в эфире телеканала "Россия 1" пояснил, что стоимость топлива не изменится на фоне падения цен на нефть. Он напомнил, что цены привязаны не к международным ценам на нефть.
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