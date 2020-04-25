Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВГлава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

Глава ЛУКОЙЛа исключил возможность понижения цен на бензин в России. Вагит Алекперов в эфире телеканала "Россия 1" пояснил, что стоимость топлива не изменится на фоне падения цен на нефть. Он напомнил, что цены привязаны не к международным ценам на нефть.
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Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

РБК25 апреля в 07:23

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Известия25 апреля в 05:23

Алекперов: цены на бензин в России снижать не будут

Коммерсантъ25 апреля в 05:49

Алекперов рассказал, при какой цене на нефть может работать «Лукойл»

РИА Новости25 апреля в 05:31

Есть кое-что важнее цены на нефть, напомнил Алекперов

Вести.Ru25 апреля в 05:53

Алекперов заявил, что «Лукойл» может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11

ТАСС25 апреля в 05:15

Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Интерфакс25 апреля в 05:14
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