Энергетика

КомпанияКомпанияГлава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин в России

По словам Алекперова, стоимость бензина в России регулируется специальным демпфирующим механизмом.
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Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

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Коммерсантъ25 апреля в 05:49

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РИА Новости25 апреля в 05:31

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Известия25 апреля в 05:23

Алекперов заявил, что «Лукойл» может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11

ТАСС25 апреля в 05:15

Есть кое-что важнее цены на нефть, напомнил Алекперов

Вести.Ru25 апреля в 05:53
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