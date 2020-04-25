По словам Алекперова, стоимость бензина в России регулируется специальным демпфирующим механизмом.

Глава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин в России

Футбол РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

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