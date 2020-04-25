Энергетика
КомпанияГлава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин в России
По словам Алекперова, стоимость бензина в России регулируется специальным демпфирующим механизмом.
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Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
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Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
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Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
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В Березниках коронавирусом заболел медработник
По состоянию на 27 апреля в инфекционном отделении больницы лечение с диагнозом COVID-19 проходят пять пациентов - это три жителя Березников, включая сотрудника больницы, один из Губахи и еще один пациент из Соликамска.
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В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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За раз танкер Iasonas может доставить 2 млн баррелей. Это — одна девятая объемов российской нефти, которые США импортировали в январе.
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Вести.Ru 08:32
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Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
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Kursk.com 04:47
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В сети показали «уникальный дизайн» нового смартфона от Realme
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Армия и оружие
Война: Наркоминдел СССР разослал ноту о чудовищных злодеяниях фашистов
27 апреля 1942 года наркомат иностранных дел СССР разослал представителям всех стран, с которыми поддерживались дипломатические отношения, ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления».
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Политика
В Кремле ответили на обвинения в попытке отравить чешских чиновников
Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения чешских СМИ о россиянине, который якобы прибыл в эту страну с целью покушения на местных чиновников.
Московский Комсомолец 06:11
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Глава Минздрава Ставрополья ушел в отставку
Министр здравоохранения Ставропольского края, где свыше 450 человек заразились коронавирусом, Виктор Мажаров подал в отставку по собственному желанию.
ТАСС 04:27
Общество
Власти Фиджи отказались принять российский вывозной самолет Utair
Власти Фиджи не разрешили посадку российского пассажирского борта, который должен был вывезти на родину россиян.
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Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
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На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
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Рогозин объяснил невозможность объединения усилий с Маском
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Авто
Рынок грузовиков с пробегом в 1 квартале вырос на 4%
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Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
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В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
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Здоровье
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
Новые случаи заражения выявлены на территории 19 городов и районов Ростовской области.
Kursk.com вчера в 06:01
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Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
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