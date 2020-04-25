Энергетика
АБНГлава «Лукойла» заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут
Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировых цен на нефть.
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Комментарии
Общество
В Башкирии коронавирусом заразились 570 человек
На 27 апреля в Башкирии выявили 43 новых больных коронавирусом, на сегодняшний день общее число составляет — 570 человек.
Kursk.com 04:00
Здоровье
У 76 человек в Дивеевском монастыре выявлен коронавирус
В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 04:51
Происшествия
В Чебоксарах женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке
Ранее в социальных сетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как полицейские задерживают женщин за нарушение самоизоляции на одной из улиц в Чебоксарах.
РИА Новости 05:18
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
В Ростовской области от коронавируса умер второй человек
Еще один человек умер в донском регионе, который болел коронавирусом.
Rostof.ru 04:08
Кино
Доктор Стрэндж примерил броню Железного человека в «Мстителях» (фото со съемок)
Popcornnews.ru 05:07
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Армия и оружие
Небесная электромеханика: Су-57 получит принципиально новые двигатели
Известия вчера в 17:01
Наука
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском вчера в 21:11
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Футбол
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимир Путин уделяет время просмотру матчей чемпионата Беларуси по футболу.
Чемпионат 04:15
Политика
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан
Москва, 27 апреля 2020, 12:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий, сообщается 27 апреля на сайте Кремля.
REGNUM 05:06
Общество
В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости 25 апреля в 12:44
Общество
Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес
Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов.
Paparazzi.ru вчера в 02:47
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Организации здравоохранения могут включить в списки системообразующих
Ряд организаций здравоохранения и культуры могут включить в списки системообразующих, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Российская газета 05:10
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Авто
Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге.
Gazeta.SPb 05:00
Футбол
Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings вчера в 10:12
Общество
Масочный режим введут в Новосибирской области
Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.
Sibnet Новости 01:31
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
Здоровье
Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице
Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов.
Новый Севастополь 03:24
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Экономика
В России стало больше заразившихся коронавирусом, чем в Китае
Показатель превысил число заболевших в Китае, где в конце 2019 года произошла первая вспышка коронавируса.
Комсомольская правда 04:02