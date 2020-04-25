Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировых цен на нефть.

Глава «Лукойла» заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Общество В Башкирии коронавирусом заразились 570 человек На 27 апреля в Башкирии выявили 43 новых больных коронавирусом, на сегодняшний день общее число составляет — 570 человек.

Происшествия В Чебоксарах женщины искусали полицейских, задержавших их на прогулке Ранее в социальных сетях было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как полицейские задерживают женщин за нарушение самоизоляции на одной из улиц в Чебоксарах.

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 29

Наука В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса Институт биологии гена РАН совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса. 146

Футбол Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимир Путин уделяет время просмотру матчей чемпионата Беларуси по футболу.

Политика Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей на поддержку граждан Москва, 27 апреля 2020, 12:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству предоставить регионам дополнительно 200 млрд рублей на поддержку граждан и предприятий, сообщается 27 апреля на сайте Кремля. 20

Общество Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов. 173

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 470

Общество Организации здравоохранения могут включить в списки системообразующих Ряд организаций здравоохранения и культуры могут включить в списки системообразующих, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. 2

Авто Петербургский завод Hyundai продолжит работу в одну смену Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод Hyundai возобновляет свою работу в Петербурге.

Футбол Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным. 2

Общество Масочный режим введут в Новосибирской области Масочный режим вводят в общественных местах в Новосибирской области, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании. 204

Общество Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов. 6

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 275

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 255