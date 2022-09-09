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Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭС из-за критической ситуации с электроснабжением на станции.
Ведомости
Гросси повторил, что драматические события вокруг ЗАЭС свидетельствуют об "абсолютной необходимости немедленного создания зоны безопасности" вокруг станции.
РИА Новости
Стоит отметить, что после того, как ЗАЭС была взята под контроль российскими войсками, ВСУ начали обстреливать территорию электростанции с целью провокации.
ИА SM-News
Также представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС
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