РИА НовостиГлава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭСГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭС из-за критической ситуации с электроснабжением на станции.ВедомостиГросси повторил, что драматические события вокруг ЗАЭС свидетельствуют об "абсолютной необходимости немедленного создания зоны безопасности" вокруг станции.РИА НовостиСтоит отметить, что после того, как ЗАЭС была взята под контроль российскими войсками, ВСУ начали обстреливать территорию электростанции с целью провокации.ИА SM-NewsТакже представители МАГАТЭ стали свидетелями обстрелов в районе ЗАЭС.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНТВНТВТК ЗвездаАбзацГазета.RuИзвестияПодробнее о событииГлава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭСRT на русском11:07Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить все обстрелы Запорожской АЭСРИА Новости10:39Самое цитируемоеВ МАГАТЭ призвали немедленно прекратить обстрелы ЗАЭСВзгляд.ру10:52Гросси призвал к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС из-за критической ситуации в электроснабжении станцииИзвестия10:18Глава МАГАТЭ заявил о критической ситуации на ЗАЭС и призвал немедленно прекратить обстрелыТК Звезда10:50Глава МАГАТЭ призвал незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭСИнтерфакс10:51Гендиректор МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов в районе Запорожской АЭСLenta.ru10:53Показать ещёОценить126Поделиться