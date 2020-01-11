Политика
ИзвестияГлава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране. Об этом Евгений Дыхне сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 11 января.
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Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Политика
В Абхазии возбудили уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после массовых беспорядков во время протестов в Сухуме 9 января, говорится на сайте ведомства.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Футбол
Алдонин войдёт в тренерский штаб Игнашевича в «Торпедо»
Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин войдёт в тренерский штаб Сергея Игнашевича в «Торпедо».
Политика
Вице-премьер Юрий Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли
Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил сегодня предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева" в Железногорске.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Подпись под твитом гласит, что в "Аватаре-2" будут показаны новые части света планеты Пандора – вместо джунглей действие развернется на островах или океанском побережье.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
Политика
Джонсон оценил признание Ираном вины в катастрофе Boeing
Признание Ираном вины в уничтожении по ошибке украинского пассажирского самолета является важным шагом, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Игры
WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Общество
Выигравшая миллиард в лотерею прокомментировала свою победу
В интервью НТВ жительница Московской области Надежда Бартош, которая благодаря призовому лотерейному билету стала обладательницей миллиарда рублей, поделилась своими впечатлениями от случившегося.
Политика
Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан
"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", - сказал Путин в пятницу на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, отметив, что имеет в виду в первую очередь постоянных жителей Крыма.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Футбол
Анатолий Бышовец: Не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного
Анатолий Бышовец / / Фото: Global Look Press Высоко оказался Артем и в глазах руководства "Зенита".
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался продолжать работу над сиквелом
Наука
«Молекулярные швейцары» указали путь к лечению ожирения
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью в лондонском дерби с «Кристал Пэлас»
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью этого года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России осенью 2020 года.
Биатлон
Норвежская сборная победила в женской эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Сборная России, в составе которой выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина, стала только седьмой, отстав от лидеров на +2 минуты 20,7 секунды при использовании 14 дополнительных патронов.
Космос