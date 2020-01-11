Политика

ИзвестияИзвестияГлава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер

Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране. Об этом Евгений Дыхне сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 11 января.
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Президент МАУ всегда был уверен в исправности сбитого в Иране самолёта

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