Политика
ИзвестияГлава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране. Об этом Евгений Дыхне сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 11 января.
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Политика
Глава СБУ прокомментировал заявление Ирана о крушении Boeing
Технологии
Роспатент назвал самые оригинальные изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили список наиболее интересных и значимых патентов на изобретения, которые были оформлены в минувшем 2019 году.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Недвижимость
Арендаторы заморозили бюджеты
Оценивая цифры по всей России, в "Авито Недвижимость" отметили другую динамику.
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
Происшествия
Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф
Следствие просит суд прекратить уголовное дело актрисы сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой и назначить ей административное наказание в виде штрафа, соответствующее постановление поступило в Преображенский суд Москвы.
Политика
Зеленский показал фото повреждений разбившегося в Иране Boeing
Утром 8 января Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение почти сразу после вылета из Тегерана.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Баскетбол
ЦСКА подписал кубинского баскетболиста
Политика
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
США надо налаживать торговлю с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Кино
Стал известен бюджет нового фильма Кристофера Нолана
Производственный бюджет научно-фантастической киноленты режиссера Кристофера Нолана «Довод» обошелся в более 200 миллионов долларов.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Политика
ЦИК Абхазии огласит дату повторных выборов президента 13 января
Ранее представлявший ЦИК Абхазии в суде член избиркома Гиви Габния сообщал ТАСС, что, согласно решению суда, комиссия в течение пяти дней предложит дату новых выборов президента республики, голосование должно состояться в течение 2-3 месяцев.
Политика
В Совфеде оценили признание Ираном вины в гибели украинского Boeing
Ранее власти Ирана заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор».
Футбол
«Иокагама» продлила контракт с 52-летним Миурой
«Иокогама» объявил о продлении контракта с форвардом Кадзуеси Миурой. Новое соглашение с 52-летним нападающим рассчитано до конца 2020 года.
Кино
Disney запустит новую эпоху «Звездных войн» с помощью видеоигры
Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Футбол
ЦСКА предлагал за Боженика пять млн евро
Спортивный директор словацкого клуба «Жилина» Карол Беланик рассказал, что может продать нападающего команды Роберта Боженика за пять миллионов евро.
Политика
Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.