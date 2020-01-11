Политика
ИзвестияГлава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране. Об этом Евгений Дыхне сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 11 января.
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Политика
В Госдепартаменте США назвали Россию конкурентом, а не врагом
Россия является для США конкурентом, но не врагом.
Шоу-бизнес
Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар
Ливанка Ранда аль-Банна дала интервью, в котором поведала о невероятной жестокости экс-супруга.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Кремле
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Спорт
Горячкина обыграла Вэньцзюнь в пятой партии матча за шахматную корону
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий
Принц Гарри и Меган отметили, что продолжают сотрудничать с королевой, принцем Чарльзом и принцем Уильямом.
Авто
В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Шоу-бизнес
«Когда лень бриться»: Вера Брежнева «отрастила» усы в отпуске
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Политика
Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.
Политика
Косачев указал на разницу в подходах западных разведок к катастрофе в Иране и МН-17
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отмечает, что у руководства Ирана не было сознательного умысла сбивать украинский авиалайнер Иран признал фактор непреднамеренной человеческой ошибки в ситуации с падением украинского лайнера, назвав его "великой трагедией".
Космос
Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса
Музыка
Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион
Количество прослушиваний песен на стриминговых сервисах в США в 2019 году превысило 1 триллион Стриминговые сервисы продолжают оставаться основным драйвером роста музыкальной индустрии.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Общество
Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»
Российским школьникам пообещали проблемы из-за слова «ветеран»: написание слова с большой буквы несет в себе риски.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Здоровье
Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Политика
Глава МАУ раскрыл детали последнего диалога пилота Boeing с аэропортом
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне рассказал о последних переговорах пилота сбитого самолета Boeing с аэропортом.
Теннис
Джокович переиграл Медведева, Россия не вышла в финал ATP-cup
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл российского спортсмена Даниила Медведева во второй игре матча между сборными России и Сербии на командном турнире ATP-cup, который проходит в Сиднее.
Политика
«Аэрофлот» вопреки рекомендациям Росавиации пока не отменил рейсы в Иран
Авиаэксперт, президент профсоюза лётного состава России Мирослав Бойчук в интервью «Эху» связал решение не отменять полёты с тем, что перевозчик, вероятно, счёл ситуацию урегулированной.