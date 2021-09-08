Американцы начали испытывать мотор для электрического лайнера

Американская компания Wright Electric приступила к испытаниям электромотора мощностью два мегаватта, который войдет в двигательную установку перспективного пассажирского авиалайнера Wright 1. Самолет получит десять таких моторов, что обеспечит ему мощность в 20 мегаватт — как у самолетов Airbus A320.