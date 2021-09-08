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Глава МЧС Зиничев погиб на учениях

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщает ведомство.
РИА Новости
"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.
РИА Новости
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде.
РИА Новости
С июня 2015 по июль 2016 года возглавлял ФСБ по Калининградской области, в ноябре 2016 года занял пост замдиректора ФСБ, а в 2018 году возглавил МЧС.
News.ru
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра.PolitOnLine.Ru

С чего всё началось

Как написала в своем Telegram-канале
 главный редактор RT Маргарита Симоньян, когда оператор сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень.

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