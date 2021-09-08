"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", - сказали в министерстве.
Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Их связывают многие годы совместной работы.
Это большая утрата. Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким министра.PolitOnLine.Ru
Американская компания Wright Electric приступила к испытаниям электромотора мощностью два мегаватта, который войдет в двигательную установку перспективного пассажирского авиалайнера Wright 1. Самолет получит десять таких моторов, что обеспечит ему мощность в 20 мегаватт — как у самолетов Airbus A320.