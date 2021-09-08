Фонтанка.РуГлава МЧС Зиничев погиб, пытаясь спасти упавшего в воду оператораВ среду в Норильске трагически погиб главный спасатель страны - глава МЧС России Евгений Зиничев.Российская газетаГлавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева.Znak.comОператор поскользнулся и сорвался в воду.Znak.comОчевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.Znak.comЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruНТВФонтанка.РуSputnik АрменияNgs24.ruСтолица на ОнегоГазета.RuИнфоросЦарьградСамара-ГИССтолица СНТВТелеканал КраснодарГолос ПравдыПолитРоссияНовая Хакасия.OnlineSevastopolMedia.ruТехнология МашиностроенияНевские НовостиНИА-КалининградРБКПодробнее о событииГлава МЧС Зиничев погиб во время съемок фильмаНТВвчера в 09:45Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб рядом с ХакасиейИА Хакасиявчера в 05:40Вместе с главой МЧС погиб кинорежиссёр Александр МельникГоворит Москвавчера в 06:54Погиб сотрудник съемочной группы, которого пытался спасти глава МЧСРБКвчера в 06:50Оператор, которого пытался спасти Зиничев, тоже погибSmotrim.ruвчера в 06:46Главред RT Симоньян: оператор, которого пытался спасти Зиничев, погибРИА Новостивчера в 06:39РБК: глава МЧС Зиничев погиб, пытаясь удержать поскользнувшегося у края обрыва оператораLenta.ruвчера в 06:03Показать ещёОценить1,3KПоделиться