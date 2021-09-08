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Глава МЧС Зиничев погиб, пытаясь спасти упавшего в воду оператора

В среду в Норильске трагически погиб главный спасатель страны - глава МЧС России Евгений Зиничев.
Российская газета
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила подробности гибели главы МЧС Евгения Зиничева.
Znak.com
Оператор поскользнулся и сорвался в воду.
Znak.com
Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.
Znak.com

Подробнее о событии

Глава МЧС Зиничев погиб во время съемок фильма
НТВвчера в 09:45
Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб рядом с Хакасией
ИА Хакасиявчера в 05:40
Вместе с главой МЧС погиб кинорежиссёр Александр Мельник
Говорит Москвавчера в 06:54
Погиб сотрудник съемочной группы, которого пытался спасти глава МЧС
РБКвчера в 06:50
Оператор, которого пытался спасти Зиничев, тоже погиб
Smotrim.ruвчера в 06:46
Главред RT Симоньян: оператор, которого пытался спасти Зиничев, погиб
РИА Новостивчера в 06:39
РБК: глава МЧС Зиничев погиб, пытаясь удержать поскользнувшегося у края обрыва оператора
Lenta.ruвчера в 06:03

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