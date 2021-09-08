Будьте в Плюсе

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости
В МЧС отметили, что режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.
Интерфакс
Александр Мельник - российский кинорежиссер и сценарист, член гильдии кинорежиссеров России.
Комсомольская правда
Временно исполнять обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.
NewsVO
Маргарита Симоньянроссийская журналистка
Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.YA62.ru

Подробнее о событии

Коллеги – о режиссере Александре Мельнике: он искренне любил Север
Smotrim.ru17:23
Коллеги режиссера Мельника выразили соболезнования в связи с его гибелью
ТАССвчера в 09:25
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника
RT на русскомвчера в 07:13
Погибшие в Норильске глава МЧС и режиссер дружили: «Друг спасал друга»
Пятый каналвчера в 11:31
Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника
РИА Новостивчера в 07:21
Вместе с Зиничевым погиб режиссер фильма «Территория»
РБКвчера в 07:20
Актер «Территории»: погибшие режиссер и глава МЧС дружили. «Друг пытался спасти друга»
URA.Ruвчера в 09:57

Интересное

«Нехватка вакцин — это позор»: Острая фаза пандемии может затянуться на годы

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны мира приостановить ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность привить не менее 10 процентов населения каждой страны.
Volga-Dayвчера в 12:44