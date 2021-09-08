Индийский космический аппарат «Чандраян-2» зафиксировал след астронавтов США на Луне

Как сообщает портал mishen24.ru, около двух лет космический аппарат Индии "Чандраян-2" ведет патрулирование на орбите Луны с целью сбора хоть какой-то информации о спутнике РФ.