РИА НовостиГлава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра МельникаГлава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.РИА НовостиВ МЧС отметили, что режиссер приехал в Норильск, чтобы выбрать место съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.ИнтерфаксАлександр Мельник - российский кинорежиссер и сценарист, член гильдии кинорежиссеров России.Комсомольская правдаВременно исполнять обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева будет первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.NewsVOЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВSmotrim.ruПятый каналГородовойДождьЛенТВ24ТК ЗвездаМИР 24Телеканал 360°REGNUMSputnik КыргызстанПятый каналRT на русскомРосбалтReadovka NewsРЕН ТВИзвестияНевские НовостиРоссийская газетаiReactorLife.ru78.ruФАННовые ИзвестияМаргарита Симоньянроссийская журналисткаОни с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.YA62.ruПодробнее о событииКоллеги – о режиссере Александре Мельнике: он искренне любил СеверSmotrim.ru17:23Коллеги режиссера Мельника выразили соболезнования в связи с его гибельюТАССвчера в 09:25Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссёра Александра МельникаRT на русскомвчера в 07:13Погибшие в Норильске глава МЧС и режиссер дружили: «Друг спасал друга»Пятый каналвчера в 11:31Глава МЧС Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра МельникаРИА Новостивчера в 07:21Вместе с Зиничевым погиб режиссер фильма «Территория»РБКвчера в 07:20Актер «Территории»: погибшие режиссер и глава МЧС дружили. «Друг пытался спасти друга»URA.Ruвчера в 09:57Показать ещёОценить899Поделиться