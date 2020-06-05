На месте создан также лагерь, люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры: вертолетами будет завозиться все необходимое, и материальные средства, вплоть до питьевой воды.

Разлив топлива в Норильске локализован, развития происходить не будет. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

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