Общество
ПолитРоссияГлава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске
На месте происшествия были установлены боны. Об этом глава ведомства сообщил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам экологии. Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-З Норильска произошел в результате повреждения одного из резервуаров.
Читать в источнике
Оценить23
На месте создан также лагерь, люди буду работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры: вертолетами будет завозиться все необходимое, и материальные средства, вплоть до питьевой воды.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Газета.Ru 07:09
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК 06:05
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Кино
Объявлены номинанты телевизионных премий BAFTA
Члены Британской академии кино и телевизионных искусств объявили номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards, сообщает Variety.
РИА Новости вчера в 04:54
Политика
Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала
По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Политика
Страны ЕС предложили продлить закрытие внешних границ до конца июня
Главам МВД стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие границ до конца июня, заявила госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС.
Взгляд.ру 07:45
Происшествия
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске
Газета.Ru 03 июня в 10:36
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Технологии
«МегаФон» запустил сервис подкастов
Оператор связи «МегаФон» расширил свою экосистему цифровых сервисов и запустил платформу «МегаФон Подкасты».
АБН 04:52
Происшествия
В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы
В американском штате Алабама семь человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщил офис шерифа округа Морган на странице в Facebook.
Газета.Ru 07:29
Общество
В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет
В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ, в которой лечатся пациенты с коронавирусом, запретили ходить в туалет и предложили использовать ведра.
URA.Ru 05:32
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В Америке Роберт Джонсон, первый миллиардер-афроамериканец, призывает правительство выплатить соотечественникам компенсацию за продолжительное рабство.
ToDay News Ufa 03 июня в 15:41
Экономика
Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI
Инвесторы подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть марки WTI по цене -$37,63 доллара за баррель.
Коммерсантъ 08:06
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Экономика
Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт вчера в 13:23
Авто
Новый Renault Logan снова появился на тестах
Тарантас Ньюс 07:00
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:09
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Технологии
В Сингапуре планируют выдать всем жителям устройства отслеживания контактов
Сингапур, 5 июня 2020, 12:57 — REGNUM Носимыми электронными устройствами, способными идентифицировать людей, контактировавших с носителями коронавируса, снабдить всех жителей планируют власти Сингапура.
REGNUM 05:57
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:03