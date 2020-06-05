На месте создан также лагерь, люди буду работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры: вертолетами будет завозиться все необходимое, и материальные средства, вплоть до питьевой воды.

На месте происшествия были установлены боны. Об этом глава ведомства сообщил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам экологии. Разлив дизельного топлива на ТЭЦ-З Норильска произошел в результате повреждения одного из резервуаров.

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