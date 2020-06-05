Общество

Взгляд.руВзгляд.руГлава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске

Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.
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Евгений Зиничев
На месте создан также лагерь, люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры: вертолетами будет завозиться все необходимое, и материальные средства, вплоть до питьевой воды.
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