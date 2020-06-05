Общество
Взгляд.руГлава МЧС доложил Путину о локализации ЧС в Норильске
Президент Владимир Путин в ходе совещания в пятницу потребовал от главы МЧС России Евгения Зиничева доложить, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.
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На месте создан также лагерь, люди будут работать непосредственно с местами разлива нефти, жизнеобеспечение налажено, созданы воздушные коридоры: вертолетами будет завозиться все необходимое, и материальные средства, вплоть до питьевой воды.
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Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru вчера в 21:45
Общество
Суд установил надзор за Варварой Карауловой
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна
РИА Новости 05:16
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Здоровье
В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных
Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 11:41
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Общество
Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста
Срок административного ареста суд сократил с 15 до 10 суток. Журналист выйдет на свободу 7 июня.
Коммерсантъ 07:02
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Общество
Оренбуржцы смогут увидеть лунное затмение
Первое полутеневое лунное затмение в этом году произошло 10 января.
РИА Оренбуржье 03:19
Космос
Космический корабль Илона Маска снова доставит людей на МКС
Запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, полет прошел успешно, стыковка корабля к МКС выполнялась в автоматическом режиме.
Русская Планета вчера в 13:58
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Экономика
Ярославский губернатор предложил МЭР смягчить ограничения для гостиниц
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложением совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность поскорее разрешить открыться гостиницам в связи с тяжелым экономическим положением отрасли, сообщило правительство региона в пятницу.
РИА Новости 10:00
Общество
Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Здоровье
В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса
В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ.
Газета.Ru 01:57
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — цитирует ТАСС Харрис. По её словам, в России проводится «много тестов».
RT на русском 06:09
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:18
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
В США заявили об «иностранном вмешательстве» в протесты
Globallookpress Генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на пресс-конференции 4 июня, заявил, что некие "иностранные силы" пытаются обострить ситуацию с протестами и беспорядками на территории Штатов.
РЕН ТВ вчера в 13:32
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22