Политика
РИА НовостиГлава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео церемонии передачи новой пожарной техники спасателям. Так, вручая ключи от новой машины одному из сотрудников МЧС, Игнатьев поднял их настолько высоко, что пожарному пришлось подпрыгнуть.
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Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
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МЧС Чувашии назвало «дружеской шуткой» поведение Игнатьева при выдаче пожарным машин
Мой город Чебоксары09:21
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