Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео церемонии передачи новой пожарной техники спасателям. Так, вручая ключи от новой машины одному из сотрудников МЧС, Игнатьев поднял их настолько высоко, что пожарному пришлось подпрыгнуть.
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Евгений Зиничев
Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе.
— Евгений ЗиничевФонтанка.Ру 09:07

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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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