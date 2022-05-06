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Глава МЭА Бироль предупредил о больших последствиях санкций против России

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом.
Коммерсантъ
По мнению главы МЭА, антироссийские санкции, равно как и «политические решения Кремля», обернутся серьезными последствиями для энергетического рынка.
Комсомольская правда
По словам Бироля, Россия — главный экспортёр нефти и газа в мире, а также крупный игрок на рынке материалов для энергетического сектора.
Фонтанка.Ру
Министр энергетики Франции уверена, что ЕС достигнет соглашения по эмбарго на российскую нефть до конца недели.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В МЭА заявили о наступлении первого глобального энергетического кризиса
Интерфакс10:51
Глава МЭА заявил о первом глобальном кризисе в энергетике
РБК10:18
Глава МЭА Бироль предупредил о больших последствиях санкций против России
Lenta.ru09:21
Глава МЭА заявил, что мир переживает первый глобальный энергетический кризис
ТАСС09:34
МЭА: антироссийские санкции грозят глобальным энергокризисом
URA.Ru09:30
Глава МЭА Бирол заявил о первом глобальном энергетическом кризисе
RT на русском10:02
Глава МЭА заявил, что мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисом
Национальная служба новостей09:05

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