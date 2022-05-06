Lenta.ruГлава МЭА Бироль предупредил о больших последствиях санкций против РоссииИсполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом.КоммерсантъМинистр энергетики Франции уверена, что ЕС достигнет соглашения по эмбарго на российскую нефть до конца недели.КоммерсантъЗападные страны вводят новые санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине.URA.RuЕвросоюз с конца февраля обсуждает способы снизить зависимость от энергоносителей из России, но ряд стран, в том числе Германия, Австрия, Чехия и Венгрия, заявили, что не смогут в короткие сроки отказаться от поставок из России.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава МЭА заявил, что мир переживает первый глобальный энергетический кризисТАСС09:34Глава МЭА заявил о первом глобальном кризисе в энергетикеРБК10:18Глава МЭА Бирол заявил о первом глобальном энергетическом кризисеRT на русском10:02В МЭА заявили о наступлении первого глобального энергетического кризисаИнтерфакс10:51МЭА: антироссийские санкции грозят глобальным энергокризисомURA.Ru09:30Глава МЭА Бироль предупредил о больших последствиях санкций против РоссииLenta.ru09:21Глава МЭА заявил, что мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисомНациональная служба новостей09:05Показать ещёОценить215Поделиться