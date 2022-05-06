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Глава МЭА Бироль предупредил о больших последствиях санкций против России

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом.
Коммерсантъ
Министр энергетики Франции уверена, что ЕС достигнет соглашения по эмбарго на российскую нефть до конца недели.
Коммерсантъ
Западные страны вводят новые санкции в отношении России из-за спецоперации России на Украине.
URA.Ru
Евросоюз с конца февраля обсуждает способы снизить зависимость от энергоносителей из России, но ряд стран, в том числе Германия, Австрия, Чехия и Венгрия, заявили, что не смогут в короткие сроки отказаться от поставок из России.
РБК

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Глава МЭА заявил, что мир переживает первый глобальный энергетический кризис
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Глава МЭА заявил о первом глобальном кризисе в энергетике
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Глава МЭА Бирол заявил о первом глобальном энергетическом кризисе
RT на русском10:02
В МЭА заявили о наступлении первого глобального энергетического кризиса
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МЭА: антироссийские санкции грозят глобальным энергокризисом
URA.Ru09:30
Глава МЭА Бироль предупредил о больших последствиях санкций против России
Lenta.ru09:21
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