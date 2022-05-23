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Глава МЭА Бироль занизил мощность «Северного потока» и посоветовал меньше отапливать дома

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль занизил в три раза объем газа, поступающего в Европу через "Северный поток", советуя европейцам меньше отапливать дома предстоящей зимой для экономии энергоресурса.
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Глава МЭА отметил, что понижение комнатной температуры на два градуса позволит сэкономить 20 миллиардов кубометров газа.
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"Мы разработали план из 10 пунктов, как быстро сократить спрос на нефть и газ. Позвольте мне представить вам пример", - рассказал Бироль, выступая на международном экономическом форуме в Давосе.
РИА Новости
Такой же объем был экспортирован из России в 2020 году, что стало рекордной цифрой для этого газопровода.
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Глава МЭА предложил план «избавления» от «Северного потока», занизив объем поставок газа в три раза
ПРАЙМ09:34
Глава МЭА Бироль занизил мощность «Северного потока» и посоветовал меньше отапливать дома
РИА Новости09:25
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