Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль занизил в три раза объем газа, поступающего в Европу через "Северный поток", советуя европейцам меньше отапливать дома предстоящей зимой для экономии энергоресурса.
Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол заявил, что после выступления Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и вскоре покинула зал.
Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью», считает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, передает РБК.