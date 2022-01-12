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Глава МЭА обвинил «Газпром» в энергетическом кризисе в Европе

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в сдерживании поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности», что привело к газовому кризису, сообщила Financial Times.
Forbes
По мнению руководителя МЭА, Россия может увеличить поставки в Европу как минимум на треть.
Forbes
В конце месяца цена на газ в Европе превысила $2150, что стало рекордом.
Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин в прошлом году призвал «Газпром» заполнить свои хранилища в Европе.
Expert.ru

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Международное энергетическое агентство обвинило Россию в причастности к газовому кризису в Европе
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