Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в сдерживании поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности», что привело к газовому кризису, сообщила Financial Times.
Группа из 25 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина, которые Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.
Свердловский районный суд Иркутска 17 января рассмотрит ходатайство собственников торгово-развлекательного центра «Сильвермолл», в конце декабря 2021 года из-за нарушений пожарной безопасности, о возобновлении деятельности, сообщается 13 января на сайте суда.
Руководитель российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в среду, 12 января, в своем Telegram-канале обратился к недавно назначенному министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову с просьбой не приезжать в Байконур.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС, проводящих во французском Бресте неформальные встречи, об итогах заседания Совета Россия — НАТО, следует из заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.