"Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы", — добавил Решетников.
Темпы роста ВВП РФ в 2021 году вряд ли превысят 4,2%, в последние два месяца наблюдается замедление деловой активности на фоне исчерпания восстановления экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на тему макропрогноза на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Минэкономики РФ прогнозирует рост ВВП России в этом году на уровне 4,2%. Ведомство повысило оценку по сравнению с июльским промежуточным вариантом прогноза, который предполагал рост российской экономики на 3,8%.