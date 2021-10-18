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Решетников оценил темпы роста ВВП России по итогам 2021 года в 4,2%

Минэкономразвития по-прежнему ожидает роста российского ВВП на уровне 3% по итогам следующего года, подчеркнул Решетников.
ТАСС
"Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы", — добавил Решетников.
РИА Новости
По словам Решетникова, прирост в 2022-2024 годах ожидается на уровне 3% в год.
Интерфакс
О продолжении экономического роста в России также рассказали в Центробанке.
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С чего всё началось

Решетников отметил, что восстановление экономики РФ в общем себя исчерпало
Темпы роста ВВП РФ в 2021 году вряд ли превысят 4,2%, в последние два месяца наблюдается замедление деловой активности на фоне исчерпания восстановления экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на тему макропрогноза на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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