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Глава МЭР России Решетников заявил о необходимости вернуться к равновесному курсу рубля

Крепкий рубль создает риски для экономики и делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.
Lenta.ru
Однако помощник президента России Максим Орешкин подчеркивал, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным.
Ведомости
На торгах 26 мая, на фоне решения Центрального банка о снижении ключевой ставки, рубль существенно ослаб по отношению к доллару и евро.
Lenta.ru
26 мая Центробанк России снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых.
RT на русском

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Глава Минэкономразвития Решетников призвал вернуться к прежнему равновесному курсу рубля
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Министр Решетников заявил о необходимости возврата к «равновесному курсу» рубля
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Решетников заявил о необходимости возврата к «равновесному курсу» рубля
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Решетников: России нужно возвращаться к «равновесному курсу» рубля
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