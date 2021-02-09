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Вестник Кавказа
Вестник Кавказа

Глава МЭР назвал факторы, повлиявшие на ускорение инфляции в России

На ускорение инфляции в России оказали влияние две волны ослабления рубля, а также рост цен на мировых рынках, Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.В источнике
С чего всё началось

Названы причины роста цен на продукты

Ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках стали главными факторами скачка цен на продовольствие в РФ, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников.
РИА Новости05:09
Подробнее о событии

Еда не приходит одна

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В Минэкономразвития рассказали, что повлияло на ускорение инфляции в России

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В Минэкономразвития рассказали о повлиявших на рост цен факторах

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В Минэкономразвития назвали причины скачка цен на продовольствие

Москва 2404:44

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