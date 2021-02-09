На ускорение инфляции в России оказали влияние две волны ослабления рубля, а также рост цен на мировых рынках, Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.

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С чего всё началось Названы причины роста цен на продукты Ослабление курса рубля и рост цен на мировых рынках стали главными факторами скачка цен на продовольствие в РФ, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости 05:09