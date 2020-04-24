Коронавирус
REGNUMРешетников оценил потери ВВП в 100 млрд рублей ежедневно
Москва, 24 апреля 2020, 18:05 — REGNUM По причине введённых ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей. Об этом 24 апреля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день. Это очень большие потери, которые мы несем.
— Максим Решетников, российский политикНТВ 11:12
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Решетников заявил, что Россия теряет ежедневно 100 миллиардов рублей в день из-за коронавируса
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