В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 миллиардов рублей в день. Это очень большие потери, которые мы несем.

Москва, 24 апреля 2020, 18:05 — REGNUM По причине введённых ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей. Об этом 24 апреля сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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