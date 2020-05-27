Экономика
REGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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с чего всё началось
Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.ТАССвчера в 05:58
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МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии
Российская газетавчера в 06:10
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Политика
Глава ФОМ назвал самых популярных российских политиков
Президент Фонда «Общественное мнение» Александр Ослон назвал самых известных политической деятелей среди россиян.
URA.Ru вчера в 19:31
Общество
Магазины, химчистки и велопрокат: какие ограничения отменят 1 июня
С 1 июня возобновляют работу автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 13:01
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Авто
На производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
Государственным Фондом развития промышленности (ФРП) принято решение выделить кредит на особых условиях тольяттинской компании "Рулевые системы", который предназначен для локализации выпуска реечного рулевого механизма для новой Lada Niva и машин, базирующихся на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Новые автомобили 26 мая в 03:00
Происшествия
В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»
Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Футбол
Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»
Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании.
Soccer.ru 00:38
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Гаджеты
Xiaomi оснастит новый 5G-смартфон экраном с частотой обновления 144 Гц
Известно, что новинка Xiaomi будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 144 Гц.
3DNews вчера в 23:07
Общество
Новосибирские власти обобщили и продлили антикоронавирусные меры
В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
REGNUM 00:43
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
Уже закончились исследования, уже начали давать людям, а потом пришлось эту вакцину снять с производства.
РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия
У трех строителей пермского зоопарка обнаружен коронавирус
Все строители изолированы в обсерваторах и находятся под контролем врачей, дважды в день у них измеряется температура.
ИА Текст (Пермь) 01:28
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
Кино
Съемки нового фильма Мартина Скорсезе профинансирует Apple
Московский Комсомолец 00:08
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Кино
Продюсер «Аватара» раскрыл детали сюжета второй части
РИА Новости вчера в 06:12
Происшествия
Крушение Ми-8 на Чукотке попало на видео
Анадырь, 26 мая 2020, 10:49 — REGNUM Жёсткая посадка вертолёта МИ-8 неподалеку от аэродрома Угольные копи на Чукотке попала на видео камер наблюдения.
REGNUM 26 мая в 03:49
Футбол
«Интер» не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне»
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио сообщил, что клуб не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне».
Спорт-Экспресс вчера в 22:45
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
В ряде регионов России в связи с эпидемией коронавируса действует масочный режим, в рамках которого граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте, магазинах и местах с большим скоплением людей.
Lenta.ru 01:24
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европ в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ 01:50
Общество
Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами
В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
Общество
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08