Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.

с чего всё началось

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.

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