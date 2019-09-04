Экономика
RT на русскомОрешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, это станет возможно при росте доходов населения.
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Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.ТАСС02:04
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Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
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