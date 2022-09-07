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Глава МЭР заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться

Российское правительство больше не планирует продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний.
Газета.Ru
Действие программы будет прекращено с 1 октября 2022 года.
NVL
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в России необходимо навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса, за исключением случаев, когда деятельность компаний связана с рисками причинения вреда.
Москва 24
VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру".
ТАСС

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Решетников: мораторий на банкротство в России продлеваться не будет
BFM.ru22:14
Глава МЭР Решетников: мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться
Общественная служба новостей22:10
Несостоятельность возвращается // Правительство не планирует продлевать действие банкротного моратория
Закон.ру5 сентября в 12:42
Решетников: правительство готово обсуждать исключения из прекращения моратория на банкротство
Коммерсантъ21:27
Глава Минэкономразвития заявил, что мораторий на банкротство в РФ продлеваться не будет
Москва 2421:13
Глава МЭР заявил, что мораторий на банкротство в РФ не будет продлеваться
ТАСС21:07
Глава МЭР: мораторий на банкротство в России продлеваться не будет
Аргументы и Факты21:40

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