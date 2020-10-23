Сечин допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году

В сентябре министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире может восстановиться до докризисного уровня во II квартале 2021 г. Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость барреля нефти к 2025 г. может достигнуть $70, если сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса.