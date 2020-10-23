В сентябре министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире может восстановиться до докризисного уровня во II квартале 2021 г. Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость барреля нефти к 2025 г. может достигнуть $70, если сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса.
Компания решила перезапустить историю, вышедшую на экраны в 2012 году По данным портала «Full Circle», ссылающегося на слова Дэниела Рихтмана, авторитетного голливудского инсайдера, компания «Disney» обсуждает идею о переносе персонажа цикла книг Эдгара Райса Берроуза на экраны.
Невозможностью рассматривать результаты научных исследований, финансируемых правительством России, объяснил отказ рассмотреть статью ученых Института прикладной физики РАН для публикации в журнале Geophysical Research Letters Американский геофизический союз (AGU), сообщает 23 октября ТАСС.
Избрание в президенты США кандидата от Демократической партии Джо Байдена может вызвать резкое падение цен на нефть, заявил эксперт по нефтяной тематике из Саудовской Аравии, бывший главный специалист министерства нефти королевства Мухаммед ас-Саббан во время виртуальной лекции, организованной аналитическим центром «Асбар».
Палестинская администрация в пятницу осудила арабские соглашения о нормализации отношений с Израилем и отвергла налаживание отношений с еврейским "оккупационным государством, захватившим палестинскую землю".
Как сообщает издание speedme.ru, новое поколение кроссовера Rogue, который в России продается под названием X-Trail, получило дизайн, который выражает дух автомобиля, активно используемого в различных сферах жизни человека, увлекательных и вдохновляющих.
Одна из крупнейших энергокомпаний Европы, французская Engie, партнер «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2», отложила подписание контракта стоимостью семь миллиардов долларов на покупку сжиженного природного газа (СПГ) у американской NextDecade, передает Bloomberg.
Как следует из директивы Госдепартамента, на который ссылается газета The Wall Street Journal, санкции могут применяться в отношении компаний, которые будут предоставлять занятым в проекте судам услуги по модернизации или установке необходимого оборудования.