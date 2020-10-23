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Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе

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Sputnik Армения
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что в результате последнего конфликта 90 тысяч человек стали беженцами.В источнике
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Комсомольская правда

Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными

Комсомольская правда18:11
ТАСС

Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне очень продуктивными

ТАСС17:50
РИА Новости

Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе

РИА Новости17:29
Взгляд.ру

Глава МИД Армении раскрыл подробности переговоров в США по Карабаху

Взгляд.ру17:25
Sputnik Армения

Вопрос размещения миротворцев в Нагорном Карабахе обсуждается - Мнацаканян

Sputnik Армения17:46
РЕН ТВ

МИД Армении: миротворцы в Карабахе закрепили бы режим прекращения огня

РЕН ТВ17:45
Коммерсантъ

Армения назвала продуктивными переговоры в США по Карабаху

Коммерсантъ17:41

Сечин допустил восстановление спроса на нефть в 2021 году

В сентябре министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефть в мире может восстановиться до докризисного уровня во II квартале 2021 г. Согласно долгосрочному прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), стоимость барреля нефти к 2025 г. может достигнуть $70, если сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса.
Ведомости22 октября в 07:31

В разработке находится сериал по «Джону Картеру» для Disney+

Компания решила перезапустить историю, вышедшую на экраны в 2012 году По данным портала «Full Circle», ссылающегося на слова Дэниела Рихтмана, авторитетного голливудского инсайдера, компания «Disney» обсуждает идею о переносе персонажа цикла книг Эдгара Райса Берроуза на экраны.
Центральная Служба Новостей21 октября в 12:43

Журнал из США отказался публиковать работу российских ученых из-за санкций

Невозможностью рассматривать результаты научных исследований, финансируемых правительством России, объяснил отказ рассмотреть статью ученых Института прикладной физики РАН для публикации в журнале Geophysical Research Letters Американский геофизический союз (AGU), сообщает 23 октября ТАСС.
ИА Красная Веснавчера в 12:35

Студентка назвала «заслуженной» смерть учителя в Париже и получила условный срок

Во Франции студентка получила условный срок по делу об оправдании терроризма после того, как она написала комментарий, в котором назвала смерть обезглавленного учителя Самюэля Пати «заслуженной».
Lenta.ru18:02

Приход к власти в США Байдена угрожает рынку нефти

Избрание в президенты США кандидата от Демократической партии Джо Байдена может вызвать резкое падение цен на нефть, заявил эксперт по нефтяной тематике из Саудовской Аравии, бывший главный специалист министерства нефти королевства Мухаммед ас-Саббан во время виртуальной лекции, организованной аналитическим центром «Асбар».
Нефтегазовая вертикаль20 октября в 06:27

Палестина осудила и отвергла соглашения арабов о нормализации отношений с Израилем

Палестинская администрация в пятницу осудила арабские соглашения о нормализации отношений с Израилем и отвергла налаживание отношений с еврейским "оккупационным государством, захватившим палестинскую землю".
ТАССвчера в 16:01

Обновленный кроссовер Nissan X-Trail появится в продаже в октябре 2020 года

Как сообщает издание speedme.ru, новое поколение кроссовера Rogue, который в России продается под названием X-Trail, получило дизайн, который выражает дух автомобиля, активно используемого в различных сферах жизни человека, увлекательных и вдохновляющих.
SpeedMeвчера в 02:23

Партнер «Северного потока-2» притормозил покупку американского газа

Одна из крупнейших энергокомпаний Европы, французская Engie, партнер «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2», отложила подписание контракта стоимостью семь миллиардов долларов на покупку сжиженного природного газа (СПГ) у американской NextDecade, передает Bloomberg.
Lenta.ru22 октября в 12:21

США расширили санкции в отношении газопровода «Северный поток-2»

Как следует из директивы Госдепартамента, на который ссылается газета The Wall Street Journal, санкции могут применяться в отношении компаний, которые будут предоставлять занятым в проекте судам услуги по модернизации или установке необходимого оборудования.
Эхо Москвы20 октября в 10:03