Политика

ИзвестияИзвестияГлава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.
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с чего всё началось
В интервью газете Wiener Zeitung
, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известиявчера в 19:34

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Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

РИА Новостивчера в 22:58

Глава МИД Австрии заявил о важности России для Европы

RT на русскомвчера в 23:40

Глава МИД Австрии разделяет позицию президента ФРГ по России

РЕН ТВвчера в 23:30

Министр иностранных дел Австрии заявил о важности России для Европы

Московский Комсомолецвчера в 23:53

МИД Австрии: безопасность в Европе без Москвы невозможна

News.ruвчера в 21:36

Глава МИД Австрии отметил важность России для Европы

Газета.Ruвчера в 20:16

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Известиявчера в 19:52
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

ТАСС вчера в 12:28
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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

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ТАСС Спорт вчера в 10:51
Политика

Кипр заблокировал новые антироссийские санкции Евросоюза

Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Кипр заблокировал новые антироссийские санкции ЕС, чтобы добиться от них более жестких действий в отношении Турции, которая разрабатывает нефтегазовые месторождения у берегов острова.
RuNews24.ru 24 января в 16:32
Происшествия

Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1.
РЕН ТВ 03:14
Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Политика

Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши»

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.
Экономика сегодня 01:45
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 24 января в 14:07
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Газета.Ru 00:22
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Юэн МакГрегор уточнил сексуальную ориентацию злодея из «Хищных птиц»

Узнать действительно ли Черная Маска окажется геем, или подобные заявления - лишь часть рекламной кампании проекта, можно будет с 6 февраля 2020 года, когда картина будет выпущена в широкий прокат.
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Создан рецепт идеального кофе по математической формуле

Ученые вывели математическую формулу идеального рецепта кофе, чтобы сохранить насыщенный вкус раз за разом.
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Футбол

Морено: на данный момент «Монако» не является худшей командой

По словам Морено, матч начался хорошо, однако первый гол стал для команды катастрофой, так как увеличивающийся счет не давал игрокам уверенности в атаках.
Газета.Ru 04:19
Космос

Марсоход Curiosity впал в ступор на поверхности Красной планеты

Специалисты NASA сообщили, что марсоход Curiosity впал в ступор по неизвестным причинам на поверхности Марса.
Актуальные Новости вчера в 08:07
Здоровье

Врач раскрыла опасность блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач-паразитолог Елена Чернышева раскрыла россиянам опасность блюд из непрожаренного или сырого мяса, а также соленой рыбы.
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Некоторые видеокарты GeForce RTX 2060 KO получат чип от GeForce RTX 2080

Игромания.ру вчера в 04:08
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Происшествия

600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина

В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.
Российская газета вчера в 22:16
Общество

В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти

По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Вести.Ru 03:44
Общество

У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен

У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
RT на русском 02:48
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
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Единоборства

Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator

В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC канадка Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Джулия Бадд.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram

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Радио Комсомольская правда вчера в 21:28
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия 24 января в 20:06
Футбол

Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»

Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
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Армия и оружие

Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные нанесли авиаудары по позициям группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на пуски воздушных шаров со взрывчаткой.
RT на русском вчера в 18:47
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс вчера в 13:24
Авто

Показали изображения нового Cadillac Escalade

Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Автоновости дня вчера в 12:42
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Происшествия

Нашлась мать детей-«маугли» из заброшенного дома под Читой

Lenta.ru 03:37
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