с чего всё началось

Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Политика Кипр заблокировал новые антироссийские санкции Евросоюза Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Кипр заблокировал новые антироссийские санкции ЕС, чтобы добиться от них более жестких действий в отношении Турции, которая разрабатывает нефтегазовые месторождения у берегов острова.

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Энергетика Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Кино Юэн МакГрегор уточнил сексуальную ориентацию злодея из «Хищных птиц» Узнать действительно ли Черная Маска окажется геем, или подобные заявления - лишь часть рекламной кампании проекта, можно будет с 6 февраля 2020 года, когда картина будет выпущена в широкий прокат.

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Футбол Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин» Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.