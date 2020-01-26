Политика
ИзвестияГлава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.
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с чего всё началось
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.Известиявчера в 19:34
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Министр иностранных дел Австрии заявил о важности России для Европы
Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы.
Политика
Кипр заблокировал новые антироссийские санкции Евросоюза
Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Кипр заблокировал новые антироссийские санкции ЕС, чтобы добиться от них более жестких действий в отношении Турции, которая разрабатывает нефтегазовые месторождения у берегов острова.
Происшествия
Мужчина почтой отправил в США разработанную для Минобороны технику
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке передать США разработанную для российских военных радиостанцию Р-853В1.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Политика
Соловьев ответил Качиньскому на требование от России денег за «оккупацию Польши»
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о компенсации Варшаве от России за ущерб, якобы нанесенный во Вторую мировую войну.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Кино
Юэн МакГрегор уточнил сексуальную ориентацию злодея из «Хищных птиц»
Узнать действительно ли Черная Маска окажется геем, или подобные заявления - лишь часть рекламной кампании проекта, можно будет с 6 февраля 2020 года, когда картина будет выпущена в широкий прокат.
Наука
Создан рецепт идеального кофе по математической формуле
Ученые вывели математическую формулу идеального рецепта кофе, чтобы сохранить насыщенный вкус раз за разом.
Футбол
Морено: на данный момент «Монако» не является худшей командой
По словам Морено, матч начался хорошо, однако первый гол стал для команды катастрофой, так как увеличивающийся счет не давал игрокам уверенности в атаках.
Космос
Марсоход Curiosity впал в ступор на поверхности Красной планеты
Специалисты NASA сообщили, что марсоход Curiosity впал в ступор по неизвестным причинам на поверхности Марса.
Здоровье
Врач раскрыла опасность блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач-паразитолог Елена Чернышева раскрыла россиянам опасность блюд из непрожаренного или сырого мяса, а также соленой рыбы.
Гаджеты
Некоторые видеокарты GeForce RTX 2060 KO получат чип от GeForce RTX 2080
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Происшествия
600 рыбаков-любителей оказались на льдине у Сахалина
В районе мыса Свободный в заливе Мордвинова на юге Сахалина около шестисот рыбаков остались отрезанными от берега, после того как по льду прошла трещина.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Общество
У госпитализированных в Москве китайцев коронавирус не обнаружен
У шести госпитализированных в Москве китайских туристов коронавирус не обнаружен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходные коды
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Единоборства
Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator
В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC канадка Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Джулия Бадд.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Футбол
Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»
Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
Армия и оружие
Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные нанесли авиаудары по позициям группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на пуски воздушных шаров со взрывчаткой.
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Авто
Показали изображения нового Cadillac Escalade
Уже 4 февраля Cadillac представит новое поколение флагманского внедорожника Escalade.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.