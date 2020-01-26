Политика

ИзвестияИзвестияГлава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.
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с чего всё началось
В интервью газете Wiener Zeitung
, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.
Известиявчера в 19:34

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Глава МИД Австрии: безопасность в Европе без Москвы невозможна

Газета.Ru06:18

Министр иностранных дел Австрии заявил о важности России для Европы

Московский Комсомолецвчера в 23:53

Глава МИД Австрии разделяет позицию президента ФРГ по России

РЕН ТВвчера в 23:30

Глава МИД Австрии заявил о важности России для Европы

RT на русскомвчера в 23:40

Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

РИА Новостивчера в 22:58

МИД Австрии: безопасность в Европе без Москвы невозможна

News.ruвчера в 21:36

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Известиявчера в 19:52
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Политика

Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским

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Умер режиссер и основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант

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Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

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В результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области погиб один человек и не менее шести пострадали, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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