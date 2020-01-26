Политика
ИзвестияГлава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.Известиявчера в 19:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр иностранных дел Австрии заявил о важности России для Европы
Московский Комсомолецвчера в 23:53
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Общество
Задержан отправивший в США секретную военную радиостанцию калужанин
Как сообщает РЕН ТВ, из Калужской области в США пытались отправить российскую военную радиостанцию Р-853B1 "Варево-1".
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Общество
Китайские эпидемиологи назвали источником коронавируса диких животных
Китайские ученые установили, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Здоровье
Врачи составили список вредных продуктов для людей с диабетом
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Происшествия
За коллаж на Кадырова задержали 25 человек
В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске
На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Киберспорт
JerAx ушел из OG и завершил карьеру
Саппорт Ессе 'JerAx' Вайникка покинул OG и завершил карьеру профессионального игрока. Об этом клуб сообщил в своем twitter-аккаунте.
Политика
Помощник Путина Сурков уходит в отставку
Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.
Происшествия
Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Общество
Умер режиссер и основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
Комитет по культуре Санкт-Петербурга в воскресенье сообщил о кончине режиссера, основателя петербургского театра "Буфф" Исаака Штокбанта.
Футбол
Чалов признан лучшим игроком ЦСКА на первом сборе
Футбол
ВЭБ ищет инвесторов для ЦСКА и готов продать часть акций клуба
Корпорация ВЭБ.РФ ищет инвесторов для футбольного ЦСКА, более 75% акций которого получит по результатам сделки с принадлежащим президенту клуба Евгению Гинеру.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Кино
Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Футбол
Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер Комличенко
По данным «СЭ», окончательная сумма трансфера при переходе Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» — 3,4 миллиона евро, а не 3,5, как сообщалось ранее.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Канадские ученые пришли к выводу о возможной заразности неинфекционных заболеваний, в том числе рака, диабета, ожирения и болезней сердца.
Космос
Земля имела атмосферу Марса — и поэтому не станет Венерой
Происшествия
Женщина погибла в аварии с маршруткой в Ленинградской области
В результате ДТП с маршруткой в Ленинградской области погиб один человек и не менее шести пострадали, об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.