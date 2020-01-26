Политика
ИзвестияГлава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы
Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.
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с чего всё началось
В интервью газете Wiener Zeitung, опубликованном 25 января, министр отметил, что Вена хочет хороших отношений и с трансатлантическими партнерами, и с Россией.Известиявчера в 19:34
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Министр иностранных дел Австрии заявил о важности России для Европы
Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Происшествия
СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»
«Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям», — сообщили в правоохранительных органах.
Культура
Леонид Парфенов отмечает 60-летие
Происшествия
В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок
Общество
Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно
Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы.
Шоу-бизнес
Виктория Боня исчезла после поездки в Перу
Боня предупредила, что 4 дня не будет публиковать stories, но 24 января поклонники заметили, что ее страница в Instagram вовсе пропала.
Политика
Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало самостоятельно.
Спорт
Лыжница Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Общество
В Китае предупредили о росте темпов распространения коронавируса
Скорость, с которой распространяется новый тип коронавируса из Китая, стала выше, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Экономика
Спекулянты повышают ставки на рост рубля, несмотря на снижение его курса на прошлой неделе
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) растут вторую неделю подряд.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Годы, проведенные в молитвах, отрыли невероятный дар: Салман смог видеть будущее.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Политика
РБК сообщил об отставке главы Аналитического центра при правительстве
Руководитель Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко уйдет с должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Музыка
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Футбол
«Ростов» обыграл «Ригу», Мамаев забил гол
Наука
Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей
Технологии
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой
В Москве прощаются с сыном Раисы Рязановой Данила Перов умер в 51 год.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой
Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Наука
Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными
Исследователи обнаружили, что у людей, зараженных диабетом, раком, ожирением и другими болезнями наблюдается изменение микробиома.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.