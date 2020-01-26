Политика

ИзвестияИзвестияГлава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Россия могла стать «частью западного сообщества», но выбрала свой собственный путь. Тем не менее, в долгосрочной перспективе безопасность в Европе без Москвы невозможна, заявил глава МИД Австрии Александр Шилленберг.
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Глава МИД Австрии отметил важность России для Европы

Газета.Ruвчера в 20:16

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Известиявчера в 19:52

Глава МИД Австрии заявил о важности России для Европы

RT на русскомвчера в 23:40

Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

РИА Новостивчера в 22:58

МИД Австрии: безопасность в Европе без Москвы невозможна

News.ruвчера в 21:36

Глава МИД Австрии разделяет позицию президента ФРГ по России

РЕН ТВвчера в 23:30

Министр иностранных дел Австрии заявил о важности России для Европы

Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Газета.Ru 24 января в 09:39
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