Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.

Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

Политика Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.

Происшествия До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло с 14 до 18 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Общество В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.

Общество Росстат сообщил о сокращении численности населения России Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

Армия и оружие Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.

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