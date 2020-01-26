Политика
РИА НовостиГлава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
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Министр иностранных дел Австрии заявил о важности России для Европы
Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Армия и оружие
ВСУ за сутки пятнадцать раз открывали огонь по ДНР
Политика
Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Происшествия
До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции
Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло с 14 до 18 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Общество
Росстат сообщил о сокращении численности населения России
Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.
Хоккей
Могильный: Овечкин может забить еще 700 голов в НХЛ
Олимпийский чемпион 1988 года Александр Могильный прокомментировал результативность Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Общество
СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце
Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram
В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной после родов диагностирован «отек костного мозга»
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Кино
Новый сериал с Халитом Эргенчем оказался в центре скандала
Напомним, как ранее писал информационно-новостной портал Rusturkey.com реакция зрителей на «Вавилон» превзошла все самые смелые ожидания создателей: поклонники таланта Эргенча восхищались его игрой и прогнозировали сериалу всемирную славу.
Происшествия
На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
Общество
Медики осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле
Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии.
Баскетбол
Леброн Джеймс вышел на третье место в списке снайперов НБА
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
Шоу-бизнес
Стеша Маликова поздравила братика в платье для беременных
Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.