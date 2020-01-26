Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью газете Wiener Zeitung, что разделяет мнение о том, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией.
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Глава МИД Австрии отметил важность России для Европы

Газета.Ruвчера в 20:16

Глава МИД Австрии рассказал о важности России для Европы

Известиявчера в 19:52

Глава МИД Австрии заявил о важности России для Европы

RT на русскомвчера в 23:40

Глава МИД Австрии рассказал о значении России для Европы

РИА Новостивчера в 22:58

МИД Австрии: безопасность в Европе без Москвы невозможна

News.ruвчера в 21:36

Глава МИД Австрии разделяет позицию президента ФРГ по России

РЕН ТВвчера в 23:30

Министр иностранных дел Австрии заявил о важности России для Европы

Московский Комсомолецвчера в 23:53
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС вчера в 18:39
Армия и оружие

ВСУ за сутки пятнадцать раз открывали огонь по ДНР

Новостной фронт 02:49
Политика

Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Газета.Ru вчера в 14:37
Происшествия

До 18 увеличилось число жертв землетрясения в Турции

Количество погибших в результате землетрясения на востоке Турции выросло с 14 до 18 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Интерфакс 24 января в 20:43
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Общество

Росстат сообщил о сокращении численности населения России

Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения России по состоянию на 1 января 2020 года и в целом за прошлый год, из которых следует, что число россиян падает.
Gazeta.SPb 24 января в 22:16
Хоккей

Могильный: Овечкин может забить еще 700 голов в НХЛ

Олимпийский чемпион 1988 года Александр Могильный прокомментировал результативность Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
РИА Новости вчера в 10:09
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
Общество

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Известия 00:30
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro вчера в 10:18
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧЕ в Граце

Алена Косторная, которая лидировала после короткой программы, сделала прекрасный каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и не менее впечатляющий сольный тройной аксель, однако упала с тройного лутца.
Российская газета вчера в 16:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева оторвала искусственные ресницы на видео в Instagram

В своей недавней публикации в социальной сети Instagram, уставшая от бесконечных непростых съемок, Лера решила продемонстрировать свои накладные ресницы, иронично прокомментировав происходящее, мол, а вы спрашиваете, какой тушью она пользуется.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:28
Шоу-бизнес

У Оксаны Воеводиной после родов диагностирован «отек костного мозга»

Вечерний курьер вчера в 01:17
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
ТАСС 24 января в 23:48
Здоровье

Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Кино

Новый сериал с Халитом Эргенчем оказался в центре скандала

Напомним, как ранее писал информационно-новостной портал Rusturkey.com реакция зрителей на «Вавилон» превзошла все самые смелые ожидания создателей: поклонники таланта Эргенча восхищались его игрой и прогнозировали сериалу всемирную славу.
Rusturkey.com 23 января в 22:20
Происшествия

На Сахалине около 600 рыбаков оторвались от берега на льдине

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова на Сахалине.
REGNUM вчера в 22:02
Общество

Медики осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии.
Интерфакс 02:11
Баскетбол

Леброн Джеймс вышел на третье место в списке снайперов НБА

РИА Новости 01:05
Космос

Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны

Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Planet Today 23 января в 07:12
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости вчера в 19:14
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
Life.ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Стеша Маликова поздравила братика в платье для беременных

Самое примечательное, что Стеша появилась на празднике брата в платье, которое очень напоминает платье для беременных.
Bimru.ru 24 января в 06:36
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
РИА Новости 02:47
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru 24 января в 13:57
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток вчера в 08:29
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