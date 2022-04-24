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Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает необходимым дальнейшее укрепление отношений Киева и Евросоюза, но не поддерживает вступление Украины в объединение.
РБК
«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества», — сказал Шалленберг.
Телеканал 360°
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович со своей стороны отметил, что «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь».
РБК
Позднее появилась информация, что Еврокомиссия ответит на заявку Киева на членство в ЕС через несколько месяцев.
Комсомольская правда

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