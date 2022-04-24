РБКГлава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕСМинистр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что считает необходимым дальнейшее укрепление отношений Киева и Евросоюза, но не поддерживает вступление Украины в объединение.РБК«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества», — сказал Шалленберг.Телеканал 360°Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович со своей стороны отметил, что «никто не вошел в Европейский союз за одну ночь».РБКПозднее появилась информация, что Еврокомиссия ответит на заявку Киева на членство в ЕС через несколько месяцев.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрРБКГлагоLГазета.RuНовые ИзвестияНТВRT на русскомRuBaltic.RuПолитика СегодняЦентральная Служба НовостейНародные новостиBaltNews ЛатвияТелеканал 360°Политическая ЭкспертизаПолитРоссияРосбалтТК ЗвездаНациональная служба новостейПодробнее о событииГлава МИД Австрии призвал к «большей гибкости» по работе ЕС с УкраинойГазета.Ru06:09Глава МИД Австрии Шалленберг не поддержал идею членства Украины в ЕвросоюзеИзвестия07:31Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против членства Украины в ЕСRT на русском05:19МИД Австрии: Киеву нужно выстраивать отношения с ЕС без полноправного членстваМосковский Комсомолец06:49Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕСРБК03:54Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против вступления Украины в ЕвросоюзРИА Новости03:50Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в ЕвросоюзеLenta.ru02:30Показать ещёОценить2,8KПоделиться