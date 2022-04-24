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Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против членства Украины в ЕС

Киеву и Брюсселю необходимо найти способ выстраивания отношений, не предусматривающий полноправного членства Украины в ЕС, говорится в заявлении главы МИД Австрии Александера Шалленберга.
RT на русском
«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества», — сказал Шалленберг.
Телеканал 360°
Евросовет в середине марта постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины.
РБК
Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский передал представителю ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза.
Комсомольская правда

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МИД Австрии: Киеву нужно выстраивать отношения с ЕС без полноправного членства
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Глава МИД Австрии Шалленберг не поддержал идею членства Украины в Евросоюзе
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Глава МИД Австрии призвал к «большей гибкости» по работе ЕС с Украиной
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Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против членства Украины в ЕС
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Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС
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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против вступления Украины в Евросоюз
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Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в Евросоюзе
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