RT на русскомГлава МИД Австрии Шалленберг выступил против членства Украины в ЕСКиеву и Брюсселю необходимо найти способ выстраивания отношений, не предусматривающий полноправного членства Украины в ЕС, говорится в заявлении главы МИД Австрии Александера Шалленберга.RT на русском«Помимо полноправного членства, соглашения об ассоциации и вступления в Европейскую экономическую зону, необходимо разработать новую модель сотрудничества», — сказал Шалленберг.Телеканал 360°Евросовет в середине марта постановил, что Еврокомиссии следует представить собственное мнение по вопросу вступления Украины.РБККак ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский передал представителю ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьТВ ЦентрТВ ЦентрRT на русскомГлагоLГазета.RuRuBaltic.RuНовые ИзвестияПрофильЦарьградПолитика СегодняПолитическая ЭкспертизаРБКЦентральная Служба НовостейНТВНародные новостиВоенное обозрениеПолитРоссияТелеканал 360°BaltNews ЛатвияГЛАС.RUРосбалтАБНТК ЗвездаПодробнее о событииМИД Австрии: Киеву нужно выстраивать отношения с ЕС без полноправного членстваМосковский Комсомолец06:49Глава МИД Австрии Шалленберг не поддержал идею членства Украины в ЕвросоюзеИзвестия07:31Глава МИД Австрии призвал к «большей гибкости» по работе ЕС с УкраинойГазета.Ru06:09Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против членства Украины в ЕСRT на русском05:19Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕСРБК03:54Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против вступления Украины в ЕвросоюзРИА Новости03:50Глава МИД Австрии Шалленберг выступил против полноправного членства Украины в ЕвросоюзеLenta.ru02:30Показать ещёОценить3KПоделиться