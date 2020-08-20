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Planet Today
Planet Today

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обратился к дипломатам

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что сейчас страна вошла в один из сложнейших периодов в своей истории. При этом речь идет уже о сохранении ее государственности и нужно сделать все возможное, чтобы ее не потерять.В источнике
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ТВ Центр

Глава МИД Белоруссии считает, что в истории республики наступил сложнейший этап

ТВ Центр05:48
Lenta.ru

Макей призвал сотрудников МИД Белоруссии не следовать «слепо за массами»

Lenta.ru05:51
Piter.tv

Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам

Piter.tv05:50
Planet Today

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обратился к дипломатам

Planet Today06:55
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам

РИА Новости05:20
РЕН ТВ

Глава МИД Белоруссии заявил об анонимном давлении на его семью

РЕН ТВ05:02

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
1,9K

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости11:36
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Росгвардия и российский ОМОН направляются в Беларусь

Косвенно об отправке российских подразделений в Беларусь свидетельствует и то, что, по информации Бильд, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве «практически опустели»: сотни служащих российского министерства внутренних дел не видны там уже на протяжении нескольких дней.
Эхо Москвы11:18
2

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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