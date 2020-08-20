Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обратился к дипломатам

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что сейчас страна вошла в один из сложнейших периодов в своей истории. При этом речь идет уже о сохранении ее государственности и нужно сделать все возможное, чтобы ее не потерять.