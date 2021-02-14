Глава МИД Белоруссии допустил обсуждение кредитов на встрече Путина и Лукашенко
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящей встречи могут обсудить в том числе и взаимодействие в финансово-кредитной сфере, сказал глава белорусского МИДа Владимир Макей. При этом он сказал, что речь не обязательно может идти о финансовой помощи Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
МИД Белоруссии рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко
В конце февраля планируется встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, подтвердил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК16:00
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