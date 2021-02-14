Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава МИД Белоруссии допустил обсуждение кредитов на встрече Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящей встречи могут обсудить в том числе и взаимодействие в финансово-кредитной сфере, сказал глава белорусского МИДа Владимир Макей. При этом он сказал, что речь не обязательно может идти о финансовой помощи Белоруссии.В источнике
КП - Беларусь
ПолитРоссия
URA.Ru
РБК
Avia.pro
The Moscow Post
Евразия.Эксперт
VSE42.RU
Коммерсантъ FM
News.ru
ГЛАС.RU
С чего всё началось

МИД Белоруссии рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко

В конце февраля планируется встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, подтвердил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК16:00
Подробнее о событии

Лукашенко опять едет к Путину за кредитом на 3 млрд. долларов, но отказывается признавать Крым

Avia.pro02:39

Что обсудят Путин и Лукашенко, Тиньков «на пенсии». Главные новости РБК

РБК01:01

Глава МИД Белоруссии допустил обсуждение кредитов на встрече Путина и Лукашенко

Коммерсантъ17:41

Белорусский дипломат назвал темы ближайших переговоров Лукашенко и Путина

News.ru20:31

МИД Беларуси раскрыл темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко

URA.Ru19:05

В МИД Белоруссии рассказали о темах переговоров Путина и Лукашенко

Lenta.ru23:38

Перечислены темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Телеканал 360°17:37

Стала известна тема переговоров Лукашенко и Путина и возможная дата встречи

КП - Беларусь00:23
Интересное

Названы самые рискованные для инвестиций валюты

Доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский заявил, что почти почти все африканские и латиноамериканские валюты, китайский юань и гонконгский доллар представляют риск с точки зрения инвестиции.
Газета.Ru22:59

Полиция проводит проверку по факту драки в петербургском баре с актером Епифанцевым

Сотрудники полиции проводят проверку по факту драки, участником которой стал известный российских актер Владимир Епифанцев, передает источник ФАН в правоохранительных органах.
ФАН12 февраля в 04:46