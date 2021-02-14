Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе предстоящей встречи могут обсудить в том числе и взаимодействие в финансово-кредитной сфере, сказал глава белорусского МИДа Владимир Макей. При этом он сказал, что речь не обязательно может идти о финансовой помощи Белоруссии.

С чего всё началось МИД Белоруссии рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко В конце февраля планируется встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, подтвердил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. РБК 16:00