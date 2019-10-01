с чего всё началось

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

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