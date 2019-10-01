Политика
РБКГлава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 2405:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:11, Ашберн
Здоровье
В Подмосковье родился мальчик весом 5,5 килограмма
РИА Новости 08:11
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета 19:58
Гаджеты
Huawei разрабатывает процессор Kirin 1000 в 5 нанометров для Mate 40
Huawei разрабатывает Kirin 1000 с 5-нм платформой для использования в серии смартфонов Mate 40.
Дни24 06:31
Кино
Мэтт Ривз планирует трилогию о Бэтмене с Найтвингом и Бэтгерл
Которая положит начало новой вселенной О новом «Бэтмене» Мэтта Ривза известно пока не столь много.
Srnsk 08:10
Шоу-бизнес
Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Gazeta.SPb 13:52
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Пропавшую автомобилистку нашли мертвой
36-летнюю Наталью Устинову, пропавшую в начале сентября, нашли.
Сибкрай.ru 08:59
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
В России снизился срок трудового стажа для получения гражданства РФ
В России со 2 октября вступил в силу закон, согласно которому сократился срок трудового стажа для получения в упрощенном порядке российского гражданства иностранным высококвалифицированным специалистам.
Газета.Ru 18:42
Культура
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
В московском театре "Ленком" в 10:00 мск началось прощание с народным артистом СССР Марком Захаровым.
Инфорос 04:04
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Гаджеты
В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.
3DNews 02:03
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Во Владивостоке кондуктор трамвая скончалась после нападения мужчины.
Известия 22:10
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ
ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.
Известия 16:52
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru 20:25
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском 20:57
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
РИА Новости 15:38
Политика
Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма
В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру 06:00
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Игру поддерживают мобильные устройства, а также ПК, для которого запущен эмулятор GameLoop.
Актуальные Новости 20:09
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Армия и оружие
Запущенная КНДР ракета достигла экономической зоны Японии
В среду утром Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря.
Российская газета 19:26
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 13:44
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Экономика
«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости 20:22
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM 22:49
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском вчера в 09:51