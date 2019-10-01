с чего всё началось

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Транспорт В ГИБДД рассказали о связи непогоды со штрафами с камер ГИБДД России направила в регионы разъяснения о том, что штрафы с камер не должны выноситься в случае, если нарушения были зафиксированы во время непогоды, включая туман или сильный дождь, а также при отсутствии знаков, которые предупреждают о работе комплекса, и при жалобах от граждан на работу системы фотофиксации, сообщает "Коммерсант".

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Происшествия Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.

Экономика Glencore удаляется от нефти QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года.

Общество Вся Сеть не может найти леопарда на фото Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.

Космос Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса: они позволят инвесторам со всего мира проводить коммерческие операции без необходимости присутствия на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Культура Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком» В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Технологии Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой в 46 лет Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку 25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

Наука Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.

Шоу-бизнес ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении «Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.