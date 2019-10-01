Политика
RT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 24вчера в 05:12
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Эксперт оценил слова главы МИД Белоруссии о препятствиях для интеграции с Россией
RT на русскомвчера в 08:12
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Транспорт
В ГИБДД рассказали о связи непогоды со штрафами с камер
ГИБДД России направила в регионы разъяснения о том, что штрафы с камер не должны выноситься в случае, если нарушения были зафиксированы во время непогоды, включая туман или сильный дождь, а также при отсутствии знаков, которые предупреждают о работе комплекса, и при жалобах от граждан на работу системы фотофиксации, сообщает "Коммерсант".
РЕН ТВ вчера в 19:52
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru вчера в 14:06
Экономика
Glencore удаляется от нефти
QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 18:47
Общество
Вся Сеть не может найти леопарда на фото
Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
Телеканал 360° 29 сентября в 13:17
Космос
Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса
Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса: они позволят инвесторам со всего мира проводить коммерческие операции без необходимости присутствия на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Русские Эмираты вчера в 06:30
Происшествия
Генпрокуратуру вновь попросили расследовать гибель группы Дятлова
Газета.Ru 30 сентября в 08:32
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета вчера в 01:17
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском вчера в 03:24
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 «Кукурузнику» планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Происшествия
Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве
Газета.Ru вчера в 10:10
Гаджеты
Новое поколение CPU по версии Intel. Новые процессоры HEDT будут быстрее текущих на 2-11%
К сожалению, если Intel не снизит цены, причём существенно, конкурировать с Ryzen Threadripper этим процессорам будет крайне сложно.
iXBT.com 30 сентября в 02:48
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru вчера в 11:55
Наука
Диета с высоким содержанием жиров сделала потомство сообразительней
Исследование, проведенное на мышах, доказало, что если кормить беременных самок кормом с повышенным содержанием жиров, то их потомство будет более сообразительным.
Профиль 30 сентября в 15:17
Шоу-бизнес
ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским
Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК вчера в 14:33
Культура
Названа мешавшая Фредди Меркьюри в интимной жизни вредная привычка
Известия вчера в 22:28
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Наука
В Бурятии учёные нашли детское погребение в сосуде
Байкал-Daily вчера в 05:09
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:59
Футбол
Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»
Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv вчера в 10:42
Футбол
Сборную Грузии возмутила песня Меладзе
Рамблер 30 сентября в 12:58
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
REGNUM вчера в 22:49