"Не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность" — Недавно было объявлено о взаимном возвращении послов Белоруссии и США.

с чего всё началось

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Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

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