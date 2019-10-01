с чего всё началось

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Гаджеты В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.

Экономика Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.

Культура В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.

Происшествия Задержание убийцы полковника СКР попало на видео Задержание мужчины, убившего ножом сотрудника Следственного комитета России (СКР) у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, попало на видео.

Происшествия В Таиланде задержали россиянина за игрушечные доллары «банка приколов» Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде из-за игрушечных банкнот "банка приколов". Об этом написала в Instagram супруга мужчины.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Происшествия Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).

Общество Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми 44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в армию Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.

Интернет WhatsApp внедрит самоуничтожающиеся сообщения Работает это пока следующим образом: в настройках мессенджера, а точнее конкретного чата, можно активировать опцию «исчезающие сообщения».

Политика В России планируют изменить правила получения гражданства Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.

Происшествия Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.

Политика Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность протестными акциями, прошедшими летом в России.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Здоровье Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Экономика ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.

Происшествия Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".