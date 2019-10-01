Политика
РБКГлава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 2405:12
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Гаджеты
В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.
3DNews 02:03
Экономика
Уволенным чиновникам выплатят почти 5 миллиардов рублей
Почти пять миллиардов рублей планируется потратить на сокращения федеральных чиновников в ближайшие три года.
Газета.Ru 03:31
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Культура
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
REGNUM 04:04
Происшествия
Задержание убийцы полковника СКР попало на видео
Задержание мужчины, убившего ножом сотрудника Следственного комитета России (СКР) у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, попало на видео.
Lenta.ru 08:37
Происшествия
В Таиланде задержали россиянина за игрушечные доллары «банка приколов»
Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде из-за игрушечных банкнот "банка приколов". Об этом написала в Instagram супруга мужчины.
Вести.Ru 08:59
Армия и оружие
Шойгу поздравил россиян с Днём Сухопутных войск
Life.ru вчера в 18:12
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Происшествия
Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии
Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).
РБК 07:58
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 09:15
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Интернет
WhatsApp внедрит самоуничтожающиеся сообщения
Работает это пока следующим образом: в настройках мессенджера, а точнее конкретного чата, можно активировать опцию «исчезающие сообщения».
Ferra 07:23
Политика
В России планируют изменить правила получения гражданства
Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Происшествия
Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru вчера в 08:25
Политика
Макрон в ПАСЕ заявил об обеспокоенности протестами в России
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что Франция разделяет обеспокоенность протестными акциями, прошедшими летом в России.
RT на русском 07:47
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Здоровье
Названы три симптома скорого сердечного приступа у женщин
Специалисты рассказали, что самыми частыми симптомами приближающегося сердечного приступа являются боль в груди, которая может перехрдить на левую руку, а также потливость, тошнота, головокружение и одышка.
Рамблер 01:04
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Футбол
Кононов сложил с себя полномочия главного тренера «Спартака»
Ридус 29 сентября в 12:55
Экономика
ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
RT на русском 06:23
Происшествия
Москвич на Lamborghini отказался пропускать скорую помощь и поплатился
В Москве водителя Lamborghini, не пропустившего машину скорой помощи, привлекли к административной ответственности после публикации в интернете видео с инцидентом.
Lenta.ru 06:22
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
Лидеры стран ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеры стран ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета утвердили концепцию общего финансового рынка.
ПРАЙМ 08:36