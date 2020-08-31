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МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

Решение Латвии, Литвы и Эстонии ввести санкции в отношении Белоруссии глава республики Александр Лукашенко назвал поспешным шагом, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз. По словам главы страны, мнение соседних стран имеет значение, но в свете последних шагов все меньше и меньше.В источнике
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Газета.Ru

В МИД Белоруссии предупредили Запад об обратном эффекте санкций

Газета.Ruвчера в 12:45
Lenta.ru

Белоруссия отреагировала на санкции Прибалтики против Лукашенко

Lenta.ruвчера в 12:43
РБК

МИД Белоруссии назвал поспешными шагами санкции стран Балтии

РБКвчера в 11:32
Вести.Ru

Белорусский МИД отреагировал на санкции прибалтийских стран

Вести.Ruвчера в 11:46
RT на русском

МИД Белоруссии пообещал ответ на санкции стран Балтии

RT на русскомвчера в 11:33
Коммерсантъ

МИД Белоруссии назвал поспешным шагом санкции стран Балтии

Коммерсантъвчера в 12:25
РИА Новости

МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными

РИА Новостивчера в 11:28
КП - Беларусь

«Беларусь вынуждена будет принять адекватные меры»: в МИД прокомментировали введенные странами Балтии санкции

КП - Беларусьвчера в 13:44

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
РИА Новостивчера в 16:23
1,9K

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Компания Toyota и JAXA создали луноход Lunar Cruiser

Токио, 31 августа 2020, 10:21 — REGNUM Компания Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назвали пилотируемый луноход, который они совместно разработали, Lunar Cruiser.
REGNUMвчера в 03:21
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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«Конец»: Дженсен Эклс не смог сдержать эмоций, объявляя о завершении съемок «Сверхъестественного»

Исполнитель роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное» Дженсен Эклс выложил на своей официальной странице в Instagram трогательное видео, в котором он анонсировал завершение проекта.
Popcornnews.ruвчера в 08:22
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В Подмосковье сняли запрет на курение кальянов в ресторанах и барах

«Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.
RT на русском18:30

Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры.
Lenta.ruвчера в 04:51
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ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газетавчера в 07:30
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