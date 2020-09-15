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Ведомости
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
РИА Новостивчера в 13:01
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RT на русском

МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:51
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

РИА Новостивчера в 13:01
Газета.Ru

МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом

Газета.Ruвчера в 16:16
РБК

Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

РБКвчера в 14:18
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Ведомостивчера в 13:45
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии назвал прошедшие президентские выборы неидеальными

Lenta.ruвчера в 13:30
Коммерсантъ

Глава МИД Белоруссии считает, что президентские выборы прошли не идеально

Коммерсантъвчера в 15:36
КП - Беларусь

ЕС не признал легитимность Лукашенко. Вот что ответил на это белорусский МИД

КП - Беларусьвчера в 13:17

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову
Коммерсантъвчера в 12:29
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Госдума расширяет бизнес по патентам

Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUMвчера в 07:07
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Вулканический пепел оказался опасным для глобального климата Земли

Изучая последствия извержения вулкана Келуд, который располагается на в Индонезии на острове Ява, ученые из Университета Колорадо (США) пришли к выводу, что вулканический пепел оказывает гораздо большее влияние на атмосферу Земли, чем считалось ранее.
Новый Веквчера в 07:30
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Sony снизила прогноз выпуска PlayStation 5 из-за проблем с компонентом

Sony Corp сократила предполагаемый объем производства игровой консоли следующего поколения PlayStation 5 в текущем финансовом году на 4 млн единиц - примерно до 11 млн единиц, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфаксвчера в 07:46
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Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР.
Lenta.ru17:31
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