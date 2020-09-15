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Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
РИА Новостивчера в 13:01
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RT на русском

МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:51
Коммерсантъ

Глава МИД Белоруссии считает, что президентские выборы прошли не идеально

Коммерсантъвчера в 15:36
РБК

Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

РБКвчера в 14:18
Газета.Ru

МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом

Газета.Ruвчера в 16:16
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Ведомостивчера в 13:45
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии назвал прошедшие президентские выборы неидеальными

Lenta.ruвчера в 13:30
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

РИА Новостивчера в 13:01
КП - Беларусь

ЕС не признал легитимность Лукашенко. Вот что ответил на это белорусский МИД

КП - Беларусьвчера в 13:17

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»
Российская газета19:07
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В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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Специальный штаб СКР займется борьбой с фальсификацией истории

В Следственном комитете России (СКР) создан штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Александр Бастрыкин.
Коммерсантъ20:59
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В России предложили ввести продуктовые карточки

Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Lenta.ruвчера в 11:26
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

За сутки в Алтайском крае 63 человека заболели коронавирусом

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 63 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболели — 59 пациентов, зарегистрировано 4 летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти трех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 02:32
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