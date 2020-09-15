Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
РИА Новостивчера в 13:01
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