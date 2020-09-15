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Ведомости
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
РИА Новости13:01
Подробнее о событии
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

РИА Новости13:01
Коммерсантъ

Глава МИД Белоруссии считает, что президентские выборы прошли не идеально

Коммерсантъ15:36
РБК

Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

РБК14:18
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Ведомости13:45
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии назвал прошедшие президентские выборы неидеальными

Lenta.ru13:30
Газета.Ru

В МИД Белоруссии признали, что выборы прошли «по высоким канонам и не идеально»

Газета.Ru13:29
RT на русском

МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

RT на русском15:51
КП - Беларусь

ЕС не признал легитимность Лукашенко. Вот что ответил на это белорусский МИД

КП - Беларусь13:17

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUM10:58
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В МИД РФ не подтвердили готовность «нормандской четверки» к встрече

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что сообщение со стороны Украины о всесторонней готовности провести встречу в «нормандском формате» не является правдой, пишет РИА «Новости».
Russkie.org13:36

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известия15:04
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Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине

Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
РИА Новости12:35

Грузия намерена защитить себя от российских ВКС под израильским щитом

«Если Россия и Грузия вступят в войну во второй раз, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО», — написал в заключении обозреватель Forbes.
Политика Сегодня04:58
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Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
РИА Новости15:50
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