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Ведомости
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
РИА Новостивчера в 13:01
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RT на русском

МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:51
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Ведомостивчера в 13:45
Газета.Ru

МИД Белоруссии подтвердил готовность к диалогу с Евросоюзом

Газета.Ruвчера в 16:16
РБК

Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

РБКвчера в 14:18
Коммерсантъ

Глава МИД Белоруссии считает, что президентские выборы прошли не идеально

Коммерсантъвчера в 15:36
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии назвал прошедшие президентские выборы неидеальными

Lenta.ruвчера в 13:30
РИА Новости

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

РИА Новостивчера в 13:01
КП - Беларусь

ЕС не признал легитимность Лукашенко. Вот что ответил на это белорусский МИД

КП - Беларусьвчера в 13:17

Корчевников рассказал о своей болезни

В эфире программы «Судьба человека», которую ведет Корчевников, гостья передачи, телеведущая и продюсер Кира Прошутинская, победившая онкологию, затронула тему болезней.
Корчевников рассказал о своей болезни
Lenta.ru21:13
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Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ruвчера в 08:00

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Минск обсуждает с Москвой условия кредита в 1,5 миллиарда долларов

Стороны обговаривают сроки, ставки и график перечисления денег Министерства финансов РБ и РФ приступили к обсуждению условий предоставления республике российской стороной кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.
Союзное Вечевчера в 07:21

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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