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Ведомости
Ведомости

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минск ответил на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко

Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены.
РИА Новости13:01
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РБК

Глава МИД Белоруссии заявил о «не идеально» прошедших выборах в стране

РБК14:18
Газета.Ru

В МИД Белоруссии признали, что выборы прошли «по высоким канонам и не идеально»

Газета.Ru13:29
Говорит Москва

Глава МИДа Белоруссии заявил о готовности Минска к диалогу с ЕС

Говорит Москва12:22
Взгляд.ру

Глава МИД Белоруссии назвал президентские выборы «неидеальными»

Взгляд.ру13:32
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии назвал прошедшие президентские выборы неидеальными

Lenta.ru13:30
Комсомольская правда

В Минске ответили Боррелю, назвавшему Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Комсомольская правда12:49
РИА Новости

Минск ответил на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко

РИА Новости13:01
КП - Беларусь

ЕС не признал легитимность Лукашенко. Вот что ответил на это белорусский МИД

КП - Беларусь13:17

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня09:17
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Россия начала отводить резерв силовиков от границ с Белоруссией

"Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после встречи.
РЕН ТВ03:56
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Лукашенко поручил договориться с Украиной о перемещении хасидов

Напомним, на границе Белоруссии и Украины в пунктах пропусков скопилось несколько сотен граждан Белоруссии, являющихся по вероисповеданию иудеями-хасидами, и которые пытаются выехать в украинский город Умань на празднование иудейского Нового года.
ИА Красная Весна14:36

Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газета08:02

Авангард — СКА 4:3 (3-й период)

Антон Бурдасов становится первым игроком в истории КХЛ, забившим в 6 матчах подряд с начала сезона! pic.twitter.com / ivQczC38Tu — КХЛ (@ khl) September 15, 2020 Рекордсмен забил гол в шестой игре, во время которой на льду арены в Балашихе в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретились СКА и омский "Авангард".
Невские Новости14:27

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях

Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNews13:50

Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
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