Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Минск ответил на заявление Евросоюза о нелегитимности Лукашенко
Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены.
РИА Новости13:01
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В Минске ответили Боррелю, назвавшему Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»
Комсомольская правда12:49