Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси

Российская газета05:10
РБК

В Белоруссии сочли нереализовавшимся сценарий цветной революции в стране

РБК06:52
Московский Комсомолец

Макей поблагодарил Россию за позицию по ситуации в Белоруссии

Московский Комсомолец06:50
Газета.Ru

МИД: Россия не видит смысла во встрече с представителями КС Белоруссии

Газета.Ru06:44
ТАСС

Макей заявил, что Белоруссия не позволила Западу реализовать в стране украинский сценарий

ТАСС05:10
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

Lenta.ru08:38
РИА Новости

В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции

РИА Новости05:00
КП - Беларусь

Макей рассказал главе МИД РФ, что выдержал натиск. А тот пообещал прислать в Беларусь премьер-министра РФ уже завтра

КП - Беларусь06:19

Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
8

В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий

Власти Петербурга с 12 сентября разрешили возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры, а также сняли запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях.
РБК04:59
52