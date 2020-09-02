Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию
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По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.В источнике
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