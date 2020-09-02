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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.В источнике
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ТАСС

Макей заявил, что Белоруссия не позволила Западу реализовать в стране украинский сценарий

ТАСС05:10
РБК

В Белоруссии сочли нереализовавшимся сценарий цветной революции в стране

РБК06:52
Московский Комсомолец

Макей поблагодарил Россию за позицию по ситуации в Белоруссии

Московский Комсомолец06:50
Lenta.ru

Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

Lenta.ru08:38
Российская газета

Макей поблагодарил Россию за взвешенную позицию по ситуации в Беларуси

Российская газета05:10
Газета.Ru

МИД: Россия не видит смысла во встрече с представителями КС Белоруссии

Газета.Ru06:44
РИА Новости

В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции

РИА Новости05:00
КП - Беларусь

Макей рассказал главе МИД РФ, что выдержал натиск. А тот пообещал прислать в Беларусь премьер-министра РФ уже завтра

КП - Беларусь06:19

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ru08:55
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русском08:20
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