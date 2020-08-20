с чего всё началось

Владимир Макей, министр иностранных дел Белоруссии, в открытом письме к дипломатам своей страны признал необходимость перемен. Он заявил, что развитие страны и государства должно быть поэтапным – ведь процесс становления гражданского общества чрезвычайно болезненный.

Общество Врач попросила власти помочь перевезти Навального на лечение в Европу Анастасия Васильева из «Альянса врачей», врач Алексея Навального, сообщила, что его соратники просят Кремль помочь с перевозкой оппозиционера на лечение в одну из европейских клиник. 113

Общество Со спутника сфотографировали секретную китайскую базу подлодок Со спутника сфотографировали китайскую подводную лодку, которая входит в секретную базу.

Игры Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5 PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения. 2

Шоу-бизнес Завершилась церемония прощания с Легкоступовой Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости». 48

Политика Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times. 4

Футбол Месси прервал отпуск ради встречи с новым главным тренером «Барселоны» Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил прервать свой отпуск для того, чтобы как можно скорее пообщаться с новым главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.

Политика КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава «Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении. 6

Политика Росгвардия и российский ОМОН направляются в Беларусь Косвенно об отправке российских подразделений в Беларусь свидетельствует и то, что, по информации Бильд, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве «практически опустели»: сотни служащих российского министерства внутренних дел не видны там уже на протяжении нескольких дней. 2

Происшествия У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. 2

Общество Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат. 14

Общество В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года. 1,4K

Общество В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. 35