Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruГлава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране

Владимир Макей, министр иностранных дел Белоруссии, в открытом письме к дипломатам своей страны признал необходимость перемен. Он заявил, что развитие страны и государства должно быть поэтапным – ведь процесс становления гражданского общества чрезвычайно болезненный.
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с чего всё началось
Белоруссии нужны перемены, но не ценой революции, следует
 из заявления главы МИД страны Владимира Макея, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства.
Octagon.Media07:26

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Глава МИД Белоруссии заявил, что стране нужны перемены

Комсомольская правда06:10

Глава МИД Белоруссии: перемены нужны, но не ценой революций

Коммерсантъ06:06

МИД Белоруссии заявил о необходимости перемен в стране без революции

Газета.Ru05:11

Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости перемен в стране

Известия05:35

Глава МИД Беларуси: Перемены нужны, но не ценой революции

Российская газета05:31

Глава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране

Lenta.ru05:28

Глава МИД Белоруссии в письме к дипломатам признал необходимость перемен

РБК05:47
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Религия

Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Газета.Ru 07:08
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Происшествия

Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления

Ведомости 02:53
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Общество

Врач попросила власти помочь перевезти Навального на лечение в Европу

Анастасия Васильева из «Альянса врачей», врач Алексея Навального, сообщила, что его соратники просят Кремль помочь с перевозкой оппозиционера на лечение в одну из европейских клиник.
НТВ 10:16
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Шоу-бизнес

Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова

Kleo.ru вчера в 11:39
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Кино

Актриса Оливия Уайлд станет режиссёром экранизации комикса Marvel

Американская кинозвезда Оливия Уайлд (на фото) станет режиссёром экранизации одного из комиксов Marvel.
Ореанда-Новости 07:14
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Происшествия

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Ведомости 10:14
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Общество

Со спутника сфотографировали секретную китайскую базу подлодок

Со спутника сфотографировали китайскую подводную лодку, которая входит в секретную базу.
Ferra 08:33
Общество

СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева

Российская газета 02:38
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Игры

Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижний 11:40
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Шоу-бизнес

Завершилась церемония прощания с Легкоступовой

Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости».
Известия 06:25
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Политика

СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщение ФСБ о срыве операции украинской спецслужбы по похищению одного из лидеров ополченцев Донбасса.
РБК 10:30
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Теннис

Олимпийский чемпион Кафельников решил покинуть Россию

Российский теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников намерен покинуть Россию, пишет МК.
В курсе.ру 01:21
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Политика

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс 11:33
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Футбол

Месси прервал отпуск ради встречи с новым главным тренером «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил прервать свой отпуск для того, чтобы как можно скорее пообщаться с новым главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.
ProstoProSport 10:15
Общество

Один из лидеров белорусской оппозиции записал обращение к силовикам

Мария Колесникова опубликовала видеообращение к силовым органам Белоруссии.
РБК 11:46
Политика

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.
RT на русском 10:40
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Общество

Российских космонавтов изолировали на МКС из-за утечки воздуха

РБК 11:30
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Политика

Росгвардия и российский ОМОН направляются в Беларусь

Косвенно об отправке российских подразделений в Беларусь свидетельствует и то, что, по информации Бильд, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве «практически опустели»: сотни служащих российского министерства внутренних дел не видны там уже на протяжении нескольких дней.
Эхо Москвы 11:18
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Происшествия

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости 11:36
2
Общество

РФПИ анонсировал пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19

Пострегистрационные клинические исследования первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут начаты на следующей неделе.
RT на русском 10:02
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Шоу-бизнес

Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки

Народные новости 18 августа в 12:42
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Общество

Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты

REGNUM 03:15
100
Общество

Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат.
REGNUM 07:09
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Гаджеты

Huawei выпустит свой первый смартфон без Android до конца года

Первый смартфон без Android планирует выпустить Huawei к концу 2020 года, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 11:34
1
Общество

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.
Коммерсантъ 06:23
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Армия и оружие

Российский истребитель перехватил самолеты НАТО над Черным морем

РИА Новости 10:59
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Общество

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru 09:40
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Наука

Скорлупа кешью может восстанавливать поврежденные нервные волокна

Evo-rus.com вчера в 03:03
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Культура

Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»

Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com 18 августа в 01:04
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Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Хакасии

REGNUM 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
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