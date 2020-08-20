Политика
RuNews24.ruГлава МИД Белоруссии признал необходимость перемен в стране
Владимир Макей, министр иностранных дел Белоруссии, в открытом письме к дипломатам своей страны признал необходимость перемен. Он заявил, что развитие страны и государства должно быть поэтапным – ведь процесс становления гражданского общества чрезвычайно болезненный.
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с чего всё началось
Белоруссии нужны перемены, но не ценой революции, следует из заявления главы МИД страны Владимира Макея, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства.Octagon.Media07:26
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Автоматически обработаны 7384 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Общество
Врач попросила власти помочь перевезти Навального на лечение в Европу
Анастасия Васильева из «Альянса врачей», врач Алексея Навального, сообщила, что его соратники просят Кремль помочь с перевозкой оппозиционера на лечение в одну из европейских клиник.
НТВ 10:16
Шоу-бизнес
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Kleo.ru вчера в 11:39
Кино
Актриса Оливия Уайлд станет режиссёром экранизации комикса Marvel
Американская кинозвезда Оливия Уайлд (на фото) станет режиссёром экранизации одного из комиксов Marvel.
Ореанда-Новости 07:14
Общество
Со спутника сфотографировали секретную китайскую базу подлодок
Со спутника сфотографировали китайскую подводную лодку, которая входит в секретную базу.
Ferra 08:33
Общество
СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева
Российская газета 02:38
Игры
Sony представила первый рекламный ролик PlayStation 5
PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года – как и Xbox Series X. Консоль будет поддерживать трассировку лучей, обратную совместимость с некоторыми играми с PS4, а многие кроссген-проекты получат улучшенные версии для консоли нового поколения.
Городской портал Новый Нижний 11:40
Шоу-бизнес
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости».
Известия 06:25
Политика
СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России
Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщение ФСБ о срыве операции украинской спецслужбы по похищению одного из лидеров ополченцев Донбасса.
РБК 10:30
Теннис
Олимпийский чемпион Кафельников решил покинуть Россию
Российский теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников намерен покинуть Россию, пишет МК.
В курсе.ру 01:21
Политика
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег
Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс 11:33
Футбол
Месси прервал отпуск ради встречи с новым главным тренером «Барселоны»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси решил прервать свой отпуск для того, чтобы как можно скорее пообщаться с новым главным тренером каталонцев Рональдом Куманом.
ProstoProSport 10:15
Общество
Один из лидеров белорусской оппозиции записал обращение к силовикам
Мария Колесникова опубликовала видеообращение к силовым органам Белоруссии.
РБК 11:46
Политика
КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава
«Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса», — указано в сообщении.
RT на русском 10:40
Политика
Росгвардия и российский ОМОН направляются в Беларусь
Косвенно об отправке российских подразделений в Беларусь свидетельствует и то, что, по информации Бильд, базы ОМОНа в Санкт-Петербурге и Москве «практически опустели»: сотни служащих российского министерства внутренних дел не видны там уже на протяжении нескольких дней.
Эхо Москвы 11:18
Происшествия
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
РИА Новости 11:36
Общество
РФПИ анонсировал пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19
Пострегистрационные клинические исследования первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут начаты на следующей неделе.
RT на русском 10:02
Шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
Народные новости 18 августа в 12:42
Общество
Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат.
REGNUM 07:09
Гаджеты
Huawei выпустит свой первый смартфон без Android до конца года
Первый смартфон без Android планирует выпустить Huawei к концу 2020 года, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 11:34
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.
Коммерсантъ 06:23
Общество
В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru 09:40
Наука
Скорлупа кешью может восстанавливать поврежденные нервные волокна
Evo-rus.com вчера в 03:03
Культура
Первый канал представил наставников девятого сезона шоу «Голос»
Главный продюсер Юрий Аксюта назвал имена тех, кто займет места в жюри проекта, набрав в свои команды талантливых участников и став для них наставниками.
Evo-rus.com 18 августа в 01:04