Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине
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Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.В источнике
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В Минске ответили Боррелю, назвавшему Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»
Комсомольская правда12:49