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РИА Новости
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине

Оговорка верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля в Европарламенте может свидетельствовать о "глубине" владения белорусским досье Брюсселем, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.В источнике
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ИА Красная Весна

В Белоруссии объяснили оговорку Борреля и сказали, что готовы к диалогу

ИА Красная Весна14:52
Радио Sputnik

Видна «глубина» владения вопросом. МИД Белоруссии про оговорку Борреля

Радио Sputnik12:58
Говорит Москва

Глава МИДа Белоруссии заявил о готовности Минска к диалогу с ЕС

Говорит Москва12:22
Комсомольская правда

В Минске ответили Боррелю, назвавшему Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Комсомольская правда12:49
Lenta.ru

Белоруссия оценила оговорку главы дипломатии Евросоюза

Lenta.ru12:39
РИА Новости

Глава МИД Белоруссии прокомментировал оговорку Борреля об Украине

РИА Новости12:35
Rambler News Service

В МИД Белоруссии отреагировали на оговорку Борреля о Лукашенко

Rambler News Service12:56

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США

Нидерланды не поддержали практику введения экстерриториальных санкций США, касающиеся европейский компаний, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок 15 сентября во время онлайн-конференции, организованной американским фондом «Наследие».
ИА Красная Весна16:14

Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газета08:02

Десять человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве умерли десять человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс16:06

«Вашингтон» подтвердил назначение Лавиолетта на пост главного тренера

Лавиолетт сменил на посту тренера "Вашингтона" Тодда Рирдена, уволенного с данной должности в августе после вылета клуба из плей-офф НХЛ, "Кэпиталз" уступили в серии первого раунда Кубка Стэнли "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1-4.
РИА Новости09:56

В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русском14:33
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